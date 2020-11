Bolivie : Arce et Choquehuanca demandent à la Pachamama force et santé pour gouverner 

A moins de 48 heures de leur investiture, le président et le vice-président élus ont fait une offrande à la Pachamama dans les ruines de Tiwanaku, témoin muet de l’un des empires les plus importants du monde, lors d’une cérémonie privée qui a été comme une investiture symbolique.

« Nous sommes à Tiwanaku, au début de la cérémonie d’offrande à la Pachamama pour que santé et force nous accompagne pour gouverner la Bolivie, » a écrit Arce sur son compte Twitter.

Tiwanaku est un énorme ensemble de ruines situé à 20 kilomètres du lac Titicaca et à 71 de La Paz, qui s’étend sur de 420 hectares. A 3,840 mètres au-dessus du niveau de la mer, c’est la zone archéologique la plus haute d’Amérique.

On avait écarté l’idée d’une cérémonie dans la semaine à Tiwanaku, pour éviter des dépenses et à cause de la pandémie de COVID-19.

Considérant que c’est un important centre spirituel antérieur aux Incas, Arce et Choquehuanca ont participé à la cérémonie avec des prêtres andins et des chefs des communautés indigènes de la zone avant deprêter serment devant l’Assemblée Législative.

Le futur président et le futur vice-président se sont recommandés à la Pachamama comme l’avait fait le président Evo Morales en 2006 au début de son mandat, également à Tiwanaku.

« Avec beaucoup d’engagement et d’amourpour la Bolivie, avec notre frère David Choquehuanca, nous avons reçu la bâton de commandement des sages indiens. Les énergies de la Pachamama et de nos ancêtres nous accompagnent. Merci au peuple bolivien ! »

