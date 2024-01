Bolivie : Une sentence politique destinée à interdire le MAS

Par Miguel Lazcano

Le TCP a émis vendredi la sentence constitutionnelle 1010/2023 dans laquelle il est établi que la réélection indéfinie du président n'existe pas et n'est pas non plus un droit de l’homme.

L'ancien président dirigeant des 6 fédérations du Tropique de Cochabamba, Evo Morales, a qualifié la sentence du tribunal constitutionnel Plurinational (TCP) de « sentence politique » et a réaffirmé qu'il s'agit « d'interdire, le MAS–IPSP. »

Il a dit que « certains magistrats » du « TCP auto prolongé » sont complices du « plan noir », mis en place par le Gouvernement sous les ordres des États-Unis, et avec la « conspiration de la droite bolivienne. »

Par la décision du TCP, aucun Bolivien ne pourra occuper la charge de président ou de vice-président pendant plus de deux périodes qu'elle soient continues ou discontinues.

Ainsi s'applique l'opinion exprimée par le Gouvernement de Colombie en 2019 devant la cour inter-américaine des droits de l’homme.

« La sentence politique du TCP auto prolongé est la preuve de la complicité de certains magistrats avec le plan noir qu'exécute le Gouvernement sur ordre de l'empire et avec la conspiration de la droite bolivienne, » a écrit Morales sur son compte X.

Et il a ajouté : « Comme ils l'ont fait en 2022 en nous expulsant du Congrès, les néolibéraux s’unissent pour essayer d'interdire le MAS–IPSP et de nous éliminer politiquement et même physiquement. Aucune crainte. La lutte continue, frères et sœurs ! »

Sur cette même ligne, le « comité de défense de l'ancien président Evo Morales » a défendu samedi le chef national du MAS et a affirmé que cette décision ne lui interdit pas d'être candidat aux élections de 2025.

« Evo va être candidat et on verra à ce moment-là ce qui se passera au TSE pour activer les moyens de défense correspondant, », dit le communiquer de cette organisation.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/12/30/bolivia-evo-dice-que-sentencia-del-tcp-es-politica-y-que-tratan-de-proscribir-al-mas/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/12/bolivie-une-sentence-politique-destinee-a-interdire-le-mas.html