Colombie: Un commando d'élite contre les guérilleros

Le président de la Colombie, Iván Duque, a annoncé lundi la création d'un commando destiné à combattre les guérilleros dissidents de feu les FARC-EP, les rebelles de l'Arméd de Libération Nationale (ELN) et les trafiquants de drogues sui, selon lui, « trouvent refuge au Venezuela. »

« Ce commando est un pas très important dans la lutte contre le trafic de drogues parce qu'il sera affecté exclusivement à l'armée nationale (…) Nous le lancerons le 26 février prochain et il sera totalement opérationnel au mois de mai, » a expliqué Duque dans une interview accordée à Radio Nacional de Colombia.

Cette unité aura pour nom Commando contre le trafic de drogues et les menaces transnationales et il opèrera sur tout le territoire national mais Duque a insisté sur le fait que « beaucoup » des criminels « sont protégés » soi-disant au Venezuela. Et il a ajouté : « Où que soient les criminels, la justice doit aller. »

Il a déclaré que Bogotá mettra en place un système de récompenses pour les personnes qui, au Venezuela, apporteront des « informations réelles » pour capturer les criminels.

Sur la liste des principaux chefs identifiés parle Gouvernement de Duque se trouvent les ex-guérilléros des FARC qui n'ont pas accepté les accords de paix de 2016 : Iván Márquez, Jesús Santrich, Hernán Darío Velásquez, Henry Castellanos, el Mechas, Mayimbu, entre autres.

La Colombie a dénoncé à diverses occasions, même avec des preuves fausses, le fait que le Venezuela donne refuge à des rebelles colombiens, une chose que Miraflores a réfutée. Au contraire, le gouvernement vénézuélien a accusé récemment Bogotá d'être derrière l'engagement supposé d'un officer de sécurité qui envisageait de poser une bombe au Parlement vénézuélien mais qui a été arrêté par les autorités.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

