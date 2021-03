Venezuela : Deuxième vague de pandémie

Coup d'oeil sur la semaine du 16 au 21 mars 2021

2ème année article N° 35

Par Jesús A. Rondón, 21 mars 2021

Peu après le premier anniversaire de la déclaration d'urgence par le Gouvernement bolivarien, le président Maduro a annoncé le début d'une deuxième vague pour laquelle il met en pratique les recommandations de la commission présidentielle de contrôle du Covid-19. Pendant ces dernières semaines, les porte-parole du Gouvernement, dans leurs rapports quotidiens alertaient et appelaient à renforcer les mesures de prévention. Cette nouvelle situation conditionne tout ce qui se passera dans le pays dans l'avenir immédiat.

Le début de la seconde vague

Dimanche dernier, le président Maduro a fait son bilan hebdomadaire habituel et a confirmé l'annonce faite par la vice-présidente Delcy Rodríguez disant que le Venezuela a dépassé le seuil d'une deuxième vague qualifiée de « beaucoup plus virulente que celle de 2020. »

A la fin de la semaine, les rapports épidémiologiques indiquaient qu'il y avait 9 000 cas actifs, ce qui représente presque 6% du total des cas habituellement diagnostiqués comme positifs. Un tiers des cas sont concentrés dans la région de la capitale, c'est pourquoi un cordon sanitaire y a été mis en place la semaine dernière alors que dans le reste du pays les mesures ont été assouplies dans le cadre de la stratégie 7 x 7.Dans les dernières semaines, on a enregistré une augmentation de 21 à 27 cas de Covid-19 pour 100 000 habitants. On alerte aussi sur l'augmentation du nombre de morts : plus de 1500 à ce jour avec une moyenne de 8 morts par jour la semaine dernière. Enfin, on a appris que la variante brésilienne du virus était présence dans au moins 8 états du pays.

Le président Maduro a fait savoir qu'il met en place les mesures proposées par la commission présidentielle de contrôle du Covid-19 et décrète 2 semaines de quarantaine stricte pendant laquelle seuls peuvent opérer les secteurs essentiels dont les commerces d'alimentation et les services de santé. Les déplacements entre les états sont donc limités et les activités religieuses traditionnelles de la communauté catholique pendant la semaine sainte n'auront pas lieu bien qu'il y ait eu auparavant un accord avec la direction de l'église catholique qui prévoyait d'autoriser les manifestations religieuses à l'intérieur avec 50% des assistants habituels. Le retour des élèves dans les classes, prévu pour le mois qui vient reste en suspens.

Cette semaine, le Gouvernement bolivarien a aussi annoncé qu'il n'autorisait pas l'utilisation du vaccin du laboratoire Astra-Zeneca dans le pays. Une décision qui a été prise dans le cadre de la polémique mondiale soulevée à propos de l'efficacité et des effets secondaires de ce produit qui avait requis le soutien express de l'Union Européenne et du Gouvernement britannique. Une décision qui a plus d’impact qu'il n'y paraît au Venezuela car ce vaccin est celui qui est disponible pour être envoyé par le mécanisme COVAX mis en place par l'Organisation Mondiale de la Santé. Pour le Venezuela, il était prévu que celui-ci fournisse 1 400 000 doses qui ne sont pas arrivées à cause du fait que les négociations avec la direction de l'opposition au chavisme (qui s'est approprié illégalement les fonds de la République) n'ont pas abouti. Une fois la décision du Gouvernement bolivarien connu, Juan Guaido a ordonné la libération de 30 000 000 de $ pour procéder au paiement des vaccins et de certains éléments logistiques destinés au transport et au stockage. A son tour, il a accusé le président Maduro de politiser le sujet, ce qui nous laisse penser que cette action fait partie d'une feinte politique destinée à faire augmenter la couverture de ce sujet par les médias et à minimiser l'impact politique de cette acceptation.

Dans ce cadre, la vice-présidente Delcy Rodríguez a rencontré lundi le représentant de l'Organisation Panaméricaine de la Santé (OPS) dans le pays Paolo Balladelli pour mettre en place de nouvelles stratégies pour avancer dans le combat contre le coronavirus. L'OPS est l'hôte du dialogue entre le Gouvernement bolivarien et les envoyés de Juan Guaido et c'est l'instance qui organise une partie de la coopération internationale dans le domaine de la santé et en particulier l'assistance technique, le matériel et les matières premières.

Enfin, le Venezuela participera à la phase III des essais cliniques des vaccins cubains Soberana II et Abdala qui devrait commencer le mois prochain.

L'Assemblée Nationale dans la stratégie 7 x 7

La dynamique législative s'adapte au schéma 7 x 7 mis en place par le Gouvernement. Donc, dans les semaines dans lesquelles il y a plus de restrictions, seules les sessions plénières ont lieu dans l’hémicycle parlementaire. Les activités administratives sont réduites au maximum et les commissions parlementaires se réunissent en ligne. Le président du Parlement, Jorge Rodríguez, a expliqué que l'accent sera mis sur le respect des mesures de prévention dans toutes les activités du pouvoir législatif.

Malgré cette annonce, le Parlement indique qu'il a prévu de réaliser ce que les députés appellent le « Parlement de rue, » un mécanisme grâce auquel on cherche à faire participer le peuple à la discussions des projets de loi pour lesquels on est en train de faire les démarches. On pense commencer la consultation sur la loi organique des villes-communes.

Face à la nomination du nouveau Conseil National Electoral, le président de la Commission Spéciale de Candidatures Electorales de l'Assemblée Nationale, le député Giuseppe Alessandrello, a fait savoir que vendredi 19 mars débutera le nouveau délai de dépôt de candidatures aux postes de recteurs du Pouvoir Electoral.

On a annoncé pour ces jours-ci la formation d'une commission mixte composée de députés de la commission de développement social et de la commission de politique étrangère et destinée à évaluer les accords de la République avec l'Organisation Internationale du Travail (OIT). Un pas important car dans ce domaine, le Parlement a pris un retard important qui se répercute sur la situation des travailleurs au Venezuela.

Brèves:

Le chancelier du Venezuela, Jorge Arreaza, a remis au procureur de la Cour Pénale Internationale le rapport de la rapporteuse spéciale des Nations Unies Alena Douhan et celui du bureau étasunien de responsabilité gouvernementale (GAO) qui rendent compte de l'impact des mesures coercitives unilatérales contre le Venezuela qui, en somme, portent atteinte aux droits de l'homme du peuple vénézuélien.

Tareck El Aissami, le ministre du Pétrole, a dénoncé une nouvelle attaque terroriste perpétrée contre la compagnie pétrolière vénézuélienne PDVSA. Il a précisé qu'on a attaqué un tronçon du gazoduc situé dans la localité d'El Tejero, au nord de l'état de Monagas, « ce qui a affecté en plus le Centre d'Opérations d'El Tejero qui sert d'usine d'injection de gaz. »

