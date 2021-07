Le président Luis Arce a souligné les coïncidences entre les postulats du modèle bolivien et les propositions de gouvernement faites par le nouveau président péruvien, Pedro Castillo, en particulier parce que tous 2 donnent la priorité aux secteurs les plus démunis et à la nature plurinationale de l'Etat que le gouvernement péruvien cherche à mettre en place en installant une Assemblée Constituante.

Arce a fait ces déclarations après avoir assisté à la cérémonie d'investiture de Castillo, à Lima, Pérou, selon Bolivia Tv.

« Nous avons entendu le discours (du président Castillo) et nous avons énormément de points communs (…) Nous parlons de générer de nouvelles perspectives pour les plus humbles, pour les plus pauvres, c'est notre politique et la redistribution des revenus qu'il a envisagée en d'autres termes continue à être notre façon de gouverner. C'est notre façon de dire que l'Etat s'occupe en particulier des plus humbles et des plus démunis. Il y a une énorme coïncidence avec cela. »

« Parier sur l'éducation, sur la santé, est un énorme point commun que nous avons avec le président Pedro et enfin, il y a beaucoup d'éléments de son discours qui coïncident totalement avec ce que la Bolivie a fait depuis 2006, » a-t-il affirmé.

Arce a aussi évoqué l'annonce par le président Castillo de l'installation d'une Assemblée Constituante au Pérou :

« L'Assemblée Constituante du Bicentenaire doit être plurinationale, populaire et respecter la parité hommes-femmes. Sa composition doit inclure, aux côtés des candidats proposés par les organisations politiques qui y sont inscrites, un pourcentage de candidats provenant des peuples indigènes, natifs et originaires, du peuple afro-péruvien, des candidats indépendants venant de syndicats, d’organisations populaires et de la société civile. Vraiment représentative de tout le Peuple Péruvien, » a déclaré Castillo.

A ce sujet, le président bolivien a dit : « Cette position nous semble éminemment saine. C'est reconnaître que nous, les peuples, avons beaucoup de nationalités et que les nationalités s'expriment dans la culture, dans le langage, dans beaucoup de choses qui doivent être reconnues. C'est comme se regarder dans le miroir et reconnaître qu'il n'y avait pas seulement une nationalité dans nos pays mais que plusieurs nationalités coexistent et par conséquent, le concept de plurinationalité est absolument en accord avec ce qu'on est en train d'identifier. »

D'autre part, le président Arce a dit qu'il a de bonnes relations avec tous les pays et qu'il pense se rendre en Argentine pour rencontrer le président Alberto Fernández.

“En Bolivie, nous avons une politique qui nous permet de discuter avec tous les présidents de la région. »

