Venezuela : Petrocedeño appartient totalement au Venezuela 

Le vice-président pour le secteur de l'économie également ministre du Pétrole, Tareck El Aissami a fait savoir qu'après une extraordinaire négociation, on a réussi à acquérir 100% des actions de l'entreprise mixte Petrocedeño, ce qui fait du Venezuela le propriétaire exclusif de l'une des entreprise les plus puissantes d'Amérique Latine.

Sur son compte Twitter, il a écrit : « Après une extraordinaire négociation, nous avons a acquis 100% des actions du complexe d'amélioration du brut Petrocedeño !! Cette opération, dans le cadre de la stratégie de souveraineté énergétique, profite à notre puissante industrie PDVSA et au peuple vénézuélien !! Nous continuons à vaincre !! »

Cette information a également été diffusée sur le compte Twitter @PDVSA à travers un communiqué dans lequel on souligne que c'est la corporation vénézuélienne du Pétrole (CVP), filiale de Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) qui a acquis 100 % des actions de Petrocedeño suite à un processus de négociations avec les entreprises TotalEnergies et Equinor, et s'est ainsi attribué la contrôle total de cette entreprise vénézuélienen.

