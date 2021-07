Nicaragua : Présentation d'un programme National de lutte contre la pauvreté

Managua, 1 juillet (RHC) Le ministre des Finances, Iván Acosta, a présenté au nom du gouvernement du Nicaragua le Programme national de lutte contre la pauvreté et de développement humain 2022-2026.

Axé sur les domaines de la production, de la société, de l’infrastructure et du développement, le programme comprend les principales lignes directrices pour la restitution des droits au peuple nicaraguayen, indique le document.

En présentant le Plan sur le campus de l’Université nationale autonome du Nicaragua (UNAN-Managua), Acosta a souligné que ce programme représente 'les secteurs productifs : paysans, enseignants, personnel de santé, fonctionnaires, petits commerçants, travailleurs indépendants et jeunes engagés dans le développement.

Le projet a pour point de départ la situation rencontrée par le gouvernement sandiniste lors du retour au pouvoir en 2007, après trois administrations néolibérales.

Le pays du chaos, le pays qu’a détruit le néolibéralisme, et nous ne pouvons pas non plus oublier cette longue nuit d’obscurité et de désespoir, le pays où la capacité productive a été détruite, a dit le ministre des Finances et du Crédit public.

La présentation du programme de développement, a souligné Acosta, a coïncidé avec le 94ème anniversaire du Manifeste de San Albino, une proclamation du Héros National Augusto César Sandino dans laquelle il a réaffirmé qu’il ne cesserait jamais de lutter pour la souveraineté du Nicaragua.

Source Prensa Latina

