Venezuela : Le directeur de l'ONG FUNDAREDES arrêté pour terrorisme

Le Ministère Public a fait savoir que José Javier Tarazona, Omar Dios García et José Rafael Tarazona ont été accusés des délits d'incitation à la haine, trahison envers la Patrie et terrorisme.

C'est ce qu'a fait savoir le procureur général Tarek William Saab, mardi, lors d'une conférence de presse.

José Javier Tarazona, directeur de FUNDAREDES, avait diffusé de graves accusations contre l'Etat vénézuélien en montrant pour seule preuve une photo non datée. Il affirmait que les institutions vénézuéliennes étaient en relation directe avec des groupes illégaux colombiens comme l'Armée de Libertarien Nationale (ELN) et les Forces Armées Révolutionnaires de Colombie (FARC) et que l'ELN était présente dans 21 états du Venezuela.

Il avait aussi déclaré que l'Etat faisait des affaires avec des groupes délictueux dans l'exploitation de l'or, des diamants et du coltan et dans le trafic de drogues.

Le procureur a indiqué que cette soi-disant dénonciation était destinée à « créer un schéma d'opinion négatif à l'étranger et en conséquence, à aplanir le terrain pour de nouvelles agressions contre le Venezuela et pour justifier de futures interventions étrangères en territoire national. »

Le Ministère Public a demandé un mandat d'arrêt au 3 ème tribunal national spécialisé dans le terrorisme qui le lui a accordé. Les 3 individus ont été arrêtés le 2 juillet et le lendemain, ils ont été remis au tribunal et accusés des délits d'incitation à la haine, trahison envers la Patrie et terrorisme.

Les premières investigations montrent que le directeur de FUNDAREDES avait des conversations avec des agents à l'étranger. Selon ce qu'on a découvert sur les téléphones portables des détenus, ceux-ci, de l'étranger, leur donnaient des instructions pour qu'on accuse les autorités vénézuéliennes d'avoir des relations avec l'ELN et les FARC, « pour que le Venezuela soit qualifié d'Etat qui soutient le terrorisme. »

Une opération médiatique destinée à criminaliser le Gouvernement

Au moment de l'arrestation de Tarazona, des groupes anti-chavistes ont lancé une campagne de désinformation que cette affaire en alléguant que Tarazona avait « disparu. » Maintenant, ils le qualifient de « prisonnier politique. »

Alfredo Romero, directeur de Forum Pénal, une ONG financée par les Etats-Unis pour criminaliser l'Etat vénézuélen, est l'un de ceux qui a mis en palce ce récit.

Le site web La Tabla a donné plus de détails sur le profil de José Javier Tarazona, détails qui mettent en évidence son travail en tant qu'agent politique de l'anti-chavisme et sa proximité avec le renseignement colombien et la droite uribiste.

Né à Táchira, c'est un membre «historique» de l'ancien parti COPEI et il milite dans une faction qui fait partie de l'Internationale Démocrate Chrétienne (IDC-CDI) ui est uen alliée politique du secrétaire général de l'OEA, Luis Almagro.

L'ex-président colombien Andrés Pastrana dirige cette fédération de partis.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/06/venezuela-imputado-director-de-la-ong-fundaredes-por-terrorismo/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/07/venezuela-le-directeur-de-l-ong-fundaredes-arrete-pour-terrorisme.html