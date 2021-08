Venezuela : Le nouveau cabinet ministériel prête serment

Caracas, 21 août, (RHC)- Le président Nicolas Maduro a fait prêter serment ce vendredi aux nouveaux membres du cabinet ministériel.

Jeudi, le président vénézuélien avait annoncé plusieurs remaniements au sein de son équipe gouvernementale suite à la désignation de plusieurs de ses ministres comme candidats aux élections régionales et municipales du 21 novembre.

Lors de la cérémonie d’assermentation de nouveaux ministres au Palais de Miraflores, Nicolas Maduro a signalé que le Conseil des ministres devait être à l’avant-garde du processus révolutionnaire en coordination permanente avec le peuple.

«La révolution bolivarienne doit être permanente et faire l'objet d'un renouvellement constant de la direction, des méthodes de travail et des politiques», a souligné le président Maduro, tout en appelant les membres de son cabinet à éviter les excuses et à assumer leurs engagements pour défendre le peuple.

Source: Prensa Latina

