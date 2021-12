Venezuela : 187 Vénézuéliens rapatriés d'Argentine

Le ministre des Relations Extérieures du Venezuela, Félix Plasencia, a fait savoir mardi que 187 ressortissants rentreront d'Argentine et seront accueillis par le Plan Retour dans la patrie.

Sur son compte Twitter officiel, le ministre vénézuélien des Relations Extérieures a souligné que son Gouvernement continue d'ajouter des sourires et de réunir les familles dans le cadre d'une initiative découlant de l'engagement du président Nicolás Maduro envers le bien-être du peuple vénézuélien.

"Cela fait partie du travail d'équipe avec différentes institutions qui contribuent à continuer à remplir les maisons vénézuéliennes de joie et d'amour", a déclaré Plasencia, faisant référence au groupe qui arrivera en République bolivarienne à bord d'un avion du Consortium vénézuélien des industries aéronautiques et des services aériens S.A. (CONVIASA) en provenance de l'aéroport international Ezeiza de Buenos Aires (la capitale).

Le plan de retour dans la patrie a été mis en œuvre par le Gouvernement vénézuélien en 2018 pour répondre au besoin de retour dans leur pays des Vénézuéliens vulnérables résidant dans d'autres pays.

Depuis lors, et en suivant des protocoles sanitaires stricts face au fléau de la pandémie de Covid-19, plus de 27 537 Vénézuéliens ont été rapatriés de 19 pays.

En outre, l’un de ses objectifs est de soutenir la décision volontaire des migrants de rentrer au Venezuela et de contribuer au processus de regroupement familial et de réintégration dans la société.

Le 12 novembre, un nouveau jour de rapatriement massif grâce au plan de retour dans la patrie a été activé, avec l'arrivée en République bolivarienne de 250 Vénézuéliens du Pérou.

Les données fournies par le Gouvernement bolivarien révèlent que le Brésil avec 7 285 Vénézuéliens rapatriés, le Pérou avec plus de 7 000 et l'Équateur avec plus de 5 300 sont les trois pays dont le plus grand nombre de citoyens vénézuéliens sont rentrés dans leur patrie.

