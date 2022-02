Chili : Boric invite à son investiture un grand ami de Washington

Comme nouvelle preuve du chemin que prennent certains présidents qui se disent « progressistes, » Gabriel Boric continue à parier sur tous ceux qui tournent le dos au Venezuela, à Cuba et au Nicaragua. Il a invité à son investiture en tant que président de la République l’écrivain nicaraguayen Sergio Ramírez, un farouche opposant, de droite, à Daniel Ortega. Et ce n’est que le début puisque Boric a nommé une chancelière (Norma Ordejuela) qui pense comme lui.

« Nous devons partager avec des camarades de route qui, dans d’autres pays et dans d’autres nations, travaillent à la construction d’un présent et d’un futur plus dignes, justes et qui apporteraient le bien-être à tous, aussi bien à leurs propres peuples que dans une perspective globale, » dit l’invitation signée par le futur président et diffusée par Ramírez sur ses réseaux sociaux.

Pendant la campagne électorale, en novembre 2021, Gabriel Boric avait pris une position différente de celle du Parti Communiste à propos de la réélection d’Ortega. Il avait demandé à ses camarades d’alliance de « retirer » leur soutien à Ortega et qualifié de « frauduleuses » les élections au Nicaragua.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/21/chile-para-muestra-vale-un-boton-boric-invita-a-la-asuncion-como-presidente-al-escritor-nicaraguense-sergio-rodriguez-gran-amigo-de-washington/

