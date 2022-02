Honduras : Juan Orlando Hernández se rendra volontairement

On s'attend à ce que ce mardi, un juge entende la demande d'extradition de Juan Orlando Hernández et émette un mandat d'arrêt.

L'ancien président du Honduras, Juan Orlando Hernández (2014-2022), a annoncé mardi qu'il était prêt à se rendre volontairement aux autorités lorsqu'un juge naturel le lui demandera, après que les États-Unis (États-Unis) aient demandé son extradition pour le juger pour plusieurs crimes dont le trafic de drogue.

Dans un enregistrement audio diffusé sur ses réseaux sociaux, l'ancien président a informé la police hondurienne qu'il était "disposé et prêt à collaborer, à venir volontairement avec son accompagnement au moment où le juge naturel le décidera pour pouvoir faire face à cette situation et me défendre".

Il est prévu que ce mardi, à 9 h 30, heure locale, la Cour Suprême de Justice (CSJ) du Honduras délibère et nomme un juge qui répondra à la demande de la justice étasunienne et émettra un mandat d'arrêt.

Lundi soir, la présidence de la CSJ a convoqué d'urgence les magistrats à une session plénière, qui se serait tenue de façon virtuel, selon les médias locaux.

Le ministre de la Sécurité hondurien, Ramón Sabillón, a déclaré aux médias locaux que Hernández était sous le coup de quatre chefs d’accusation devant un tribunal de New York dont le trafic de drogue, l’utilisation d'armes et l'association illicite avec des cartels du trafic de drogue.

Le fonctionnaire a fait ces déclarations à proximité de la maison de l’ancien président qui, depuis le matin, est cernée par des policiers et où sont venus des manifestants des partis politiques Libre (Liberté et Refondation) et Sauveur du Honduras.

Sabillón a ajouté qu’Hernández ne peut être arrêté qu'une fois que le juge naturel qui s’occupera l'affaire aura émis le mandat d'arrêt (afin de ne pas faire d’effraction). Il a souligné que d'autres actions en justice viendront alors, bien qu'il ait précisé que sa famille n'est pas concernée.

On a déjà appris que l'ancien président est chez lui, accompagné de sa famille et de ses avocats. L'un de ses représentants, Hermes Ramírez, a déclaré à la presse qu'ils attendaient la nomination du juge naturel pour engager les actions en justice correspondantes.

En mars 2021, la justice étasunienne a condamné à la prison à vie pour trafic de cocaïne le frère de l'ancien président, l'ancien député Juan Antonio Hernández et Geovanny Fuentes qui est présumé être son assoicié.

L'ancien chef d'un cartel hondurien appelé Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, a déclaré aux procureurs étasuniens qu'il avait financé une partie de la campagne présidentielle de Juan Orlando Hernández à condition qu'il ne soit pas extradé vers les États-Unis. Ce même élément a été fourni par un autre baron de la drogue et ancien dirigeant du cartel des AA, Alexander Ardón.

Le 7 février dernier, le Gouvernement étasunien a retiré son visa à Juan Orlando Hernández et lui a interdit d'entrer dans le pays.

