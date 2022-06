Colombie : Un dialogue dans les Amériques sans exclure aucun peuple

Le candidat vainqueur du second tour des élections en Colombie, Gustavo Petro, s’est adressé dimanche soir à ses compatriotes, dans son premier discours en tant que président élu. « Ce jour est indubitablement historique, c’est l’histoire que nous sommes en train d’écrire en ce moment en Colombie, » a dit le nouveau président. « Nous n’allons pas trahir cet électorat qui a crié au pays, à l’histoire, qu’à partir d’aujourd’hui, la Colombie change ! La Colombie est différente ! » a-t-il ajouté.

« Ici, ce qui arrive, c’est un changement véritable, un changement réel, dans lequel nous engageons l’existence, la vie même. »

Il a affirmé qu’à partir du 7 août prochain, jour où il assumera la présidence, « un Gouvernement de la vie, un Gouvernement qui veut construire la Colombie en tant que puissance mondiale de la vie va commencer. »

Il a évoqué particulièrement trois axes : la paix, la justice sociale et la justice environnementale.

Il a affirmé qu’il n’y aurait ni vengeance ni sectarisme, que le changement implique l’entente et la compréhension entre les uns et les autres et d’ouvrir des opportunités pour tous. Il pariera sur un « grand accord national destiné à construire la paix, » dans lequel la société colombienne aura « plus d’opportunités. » « Nous n’allons pas utiliser le pouvoir pour détruire l’opposant, cela signifie que nous pardonnons, » a-t-il assuré en invitant ses opposants à participer à ce nouveau gouvernement.

Pétro a demandé au procureur général de Colombie « de libérer notre jeunesse ». Il faisait ainsi référence aux jeunes qui ont été arrêtés pour leur activisme politique. Il a également demandé à la procureur général de la nation de remettre à leur poste les maires qui ont été élus par le peuple. «Ce n’est plus le temps de la haine ! » a-t-il dit à propos de Daniel Quintero, le maire de Medellín suspendu pour lui avoir soi-disant apporté son soutien.

Obtenir la paix

« Ce gigantesque effort n’aurait aucune raison, un Gouvernement de la vie n’aurait aucun sens si nous n’amenions pas la société colombienne à la paix, un objectif central. La paix, ça signifie que quelqu’un comme moi puisse être président ou que quelqu’un comme Francia puisse être vice-présidente. La paix, c’est arrêter de nous tuer les uns les autres.»

Pétro a demandé « que les armes cessent d’être utilisées, que les armes cessent de tirer, qu’elle cessent d’exister en dehors de l’État colombien. Ce n’est pas tuons-nous les uns les autres, c’est aimons-nous les uns les autres. »

« Développer le capitalisme pour dépasser le féodalisme »

Dans un autre point de son discours, Pétro a dit : « nous allons développer le capitalisme en Colombie (…) non parce que nous l’adorons mais parce que nous devons d’abord dépasser la pré modernité, le féodalisme, le nouvel esclavagisme. Nous devons surmonter les mentalités ataviques liées à ce monde de serfs qui avait pour contrepartie les maîtres des esclaves. Nous devons construire une démocratie. »

Il mettra en place une économie populaire qui puisse être renforcée « à travers la connectivité, l’éducation, le crédit à bas taux et de là sortiront des formes de capitalisme dont j’espère qu’elles seront démocratiques, productives, non spéculatrices et de là sortiront de nouvelles formes de relations de l’humanité à partir des nouvelles technologies. » Il appelle aussi à produire en respectant la nature grâce à la « justice sociale et à la justice environnementale. »

Un dialogue de toute l’Amérique avec les États-Unis en faveur de l’environnement

« Presque tous les présidents d’Amérique latine m’ont appelé et je pense qu’aujourd’hui, nous pouvons proposer, après ce triomphe que nous a donné le peuple colombien, un dialogue dans les Amériques sans exclure aucun peuple, aucune nation, dans toute la diversité de l’Amérique. » « Je pense que le moment est venu de nous asseoir avec le Gouvernement des États-Unis et de parler, de dialoguer, » a-t-il déclaré en soulignant que dans ce pays, on émet des gaz à effet de serre « comme dans aucun autre pays » alors qu’en Amérique latine « nous les absorbons grâce à notre forêt amazonienne. »

« Si là-bas (aux États-Unis), ils émettent et si ici nous absorbons, pourquoi ne pas cesser d’émettre autant là-bas et pourquoi ne pas aider ici à ce que les éponges d’absorption des gaz de la mort de l’humanité puissent être plus efficaces ? » s’est -t-il demandé. « Je propose à l’Amérique latine de nous intégrer plus fermement. Je propose à la Colombie que nous nous regardions comme des Latino-américains, ce qui est ce que nous sommes.

» « Les races, ce n’est plus le mot qu’on doit utiliser, les courants ethniques nous ont amenés à penser que nous étions le résumé cosmique de la planète. L’Amérique latine, c’est aussi l’Amérique indigène, c’est aussi la Amérique afro, c’est aussi l’Amérique anglo-saxonne, c’est aussi L’Amérique multicolore. Il faut se retrouver dans un grand dialogue qui sauve l’humanité. »

« Cesser de penser à la justice sociale soutenue par des prix élevé du pétrole »

Pétro a appelé le progressisme de l’Amérique latine « à cesser de penser à la justice sociale, à la redistribution de la richesse, à un avenir basé sur le prix élevé du pétrole, du charbon, du gaz, parce que c’est insoutenable pour l’espèce humaine. » Il propose de penser que « l’Amérique latine peut se construire autour de l’agriculture, des réformes agraires, de l’agro-industrialisation, des industries sous de nouvelles technologies, de la production sur la base d’une nouvelle rencontre avec la nature. »

Pétro a remercié pour son soutien le peuple colombien et a dit qu’il avait souvent douté que ce jour puisse arriver.

La mère de Dylan Cruz, un jeune lycéen assassiné en 2019 par l’ESMAD lors des protestations était parmi ceux qui ont souhaité la bienvenue à Pétro à la présidence de la Colombie et a demandé justice pour son fils et les autres victimes.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

source en espagnol :

https://albaciudad.org/2022/06/gustavo-petro-llama-a-un-dialogo-en-las-americas-sin-exclusiones-de-ningun-pueblo-y-hace-enfasis-en-la-justicia-ambiental

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/06/colombie-un-dialogue-dans-les-ameriques-sans-exclure-aucun-peuple.html