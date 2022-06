Venezuela : Macron veut le pétrole de Maduro 

Lors de la remise du prix national de journalisme, le président vénézuélien, Nicolas Maduro, à évoqué l’intervention du président de la France, Emmanuel Macron, lors de la réunion du G7 en Allemagne dans laquelle il a demandé le retour du Venezuela et de l’Iran en tant qu’importants producteurs de pétrole dans le monde pour qu’ils augmentent aussi le pompage de brut pour éviter la hausse des prix suite au conflit en Ukraine.

La France a appelé lundi à « diversifier les sources de fourniture du pétrole » sur le marché en incluant l’Iran et le Venezuela et à ce que ces pays augmentent leur production de pétrole « exceptionnellement » pour freiner la hausse des prix provoquée par la guerre en Ukraine. « Nous avons besoin que les pays producteurs pompent plus, exceptionnellement » a déclaré la présidence française en marge du sommet du G7 à Elmo, dans le sud de l’Allemagne.

« Nous aimerions qu’ils augmentent leur production pendant le temps que durera le pic de la crise sans affecter l’objectif de neutralité en carbone, » a déclaré Macron. « Mais il y a un noeud à défaire » pour que le pétrole iranien puisse « revenir sur les marchés ». « Le pétrole vénézuélien doit également pouvoir revenir sur le marché, » a ajouté l’Élysée.

Pour cette raison, le président Maduro a envoyé un message au président de la France et il a affirmé que « le Venezuela est prêt à recevoir toutes les entreprises françaises qui veulent produire du pétrole et du gaz pour les vendre sur le marché européen.

