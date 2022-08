Colombie : L'épée de Bolivar, Gustavo Pétro, Ivan Duque et  Felipe VI d'Espagne

Le président élu de la Colombie, le Gustavo Pétro, c'est vu forcé de reporter sa cérémonie d'investiture face au refus du président sortant, Ivan Duque, de permettre le déplacement de l'épée de Bolivar de la maison de Nariño à la place Bolivar.

Auparavant, le Petro avait sollicité du Gouvernement sortant par l'intermédiaire de ceux qui étaient chargés de la transmission du pouvoir de permettre le déplacement de l'arme emblématique à l'endroit où devait avoir lieu l'acte d'investiture, une demande qui, au départ, n'avait soulevé aucune objection.

En effet, des conditions particulières avait été créées comme la fabrication d'une urne spéciale pour la transporter et pour la déplacer, la préparation d'un groupe de militaires du bataillon de la garde présidentielle qui devait porter l’uniforme ’Papagayo’ pour rappeler celui qui était utilisé par la garde d’honneur du Libérateur Simón Bolívar.

Le ministère des affaires étrangères avait prêté une splendide table en bois précieux qui fait partie du mobilier historique du palais de San Carlos pour mettre l'épée de Bolivar à la place d’honneur durant la cérémonie, juste à côté du podium présidentiel.

Mets le 5 août dernier, Duque a commencé à avancer des arguments comme obstacles et à soulever le problème de savoir si, dans sa condition de relique historique, l’épée serait en sécurité et ne serait exposée à aucun danger pendant la cérémonie.

A cela s'est ajouté le fait que l’épées était sous la responsabilité du département administratif de la présidence, DAPRE, et qu’en sa condition de patrimoine historique, ministère de la culture devait avoir une assurance tous risques pour assurer la l'intégrité de la relique.

À ces obstacles, surmontés rapidement le vendredi même par la compagnie d'assurance de l’État La Previsora avec un niveau de sécurité pour la cérémonie d'investiture qui correspondait à son importance avec des agents secrets, des francs-tireurs, des escadrons des forces spéciales en plus du bataillon de la garde présidentiel et de détachements de la marine, de l'aviation, de la police et de l'armée, s’en est ajouté un autre.

Le président sortant Duque a décidé qu'on ne sortirait pas l'épée de Bolivar de la maison de Nariño tout simplement parce que jusqu'à 15 heures, c‘était lui le président en fonction.

Alors, Pétro a déclaré: « En tant que président de la Colombie, je demande à la maison militaire d'amener l'épée de Bolivar. C'est un ordre du commandement du peuple et de ce président, » en sa condition de président investi et, en conséquence, de commandant suprême des forces armées.

Petro a indiqué que cette épée a une signification très importante pour lui et pour le peuple colombien et, en paraphrasant le Libérateur, il a demandé que plus jamais celle-ci ne soit enfermée et qu'elle ne soit rengainée que quand il y aurait une véritable justice sociale dans le pays et par conséquent, qu’il voulait la partager avec les Colombiens.

Lors de la cérémonie d'investiture et quand les membres de la maison militaire et ceux qui qui protégeaient l'épée de Simon Bolivar sont passés devant le roi Felipe VI d'Espagne, celui-ci est resté assis et ne s'est pas levé pour rendre les honneurs à la relique, ce qui a été considéré comme un geste irrespectueux pendant la cérémonie protocolaire.

Le roi Felipe vi est le seul qui est resté assis devant l'épée de Bolivar qui représente l'indépendance et la souveraineté de tant de peuples latinos-américains puisqu'ils ne sont plus vassaux. Au moins un manque de respect.

Ce geste du monarque espagnol a été l'objet de diverses critiques sur les réseaux sociaux car il a été le seul des dirigeants étrangers présents qui resté assis devant l'arme utilisée contre les troupes espagnoles durant la geste indépendantiste dans les pays bolivariens qui est vue actuellement comme le symbole anti-colonial et de l'unité latino américaine.

Certains chercheurs et politologues ont rappelé à cette occasion les frictions qu’avait eues son père, Juan Carlos Ier d'Espagne, avec des dirigeants latino-américains comme le Vénézuélien Hugo Chavez.

https://www.telesurtv.net/news/detalles-incidente-espada-bolivar-toma-posesion-petro-20220809-0003.html

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/08/colombie-l-epee-de-bolivar-gustavo-petro-ivan-duque-et-felipe-vi-d-espagne.html