Colombie: Gustavo Petro annonce l'ouverture des frontières avec le Venezuela

Bogota, 9 septembre (Prensa Latina) Le président colombien Gustavo Petro a annoncé vendredi que la frontière avec le Venezuela serait ouverte le 26.

"Dans un premier temps, les liaisons aériennes et le transport de marchandises entre nos pays seront repris. Nous confirmons l'engagement du gouvernement à rétablir des relations fraternelles ».

Mercredi, M. Petro a reçu le nouvel ambassadeur vénézuélien, Félix Plasencia, dans le cadre du rétablissement des relations bilatérales qu'il avait promis lors de sa campagne électorale.

Jeudi, l'Unité interinstitutionnelle pour la reprise des relations avec le Venezuela, une modalité de coordination comprenant toutes les entités compétentes du gouvernement colombien, a également été installée.

"L'Unité a été créée dans le but de contrôler les actions des entités nationales en vue de la réouverture de la frontière et de la reprise des relations avec le Venezuela de manière progressive et ordonnée à tous les niveaux de gouvernement", selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères qui précise que ladite unité façonnerait l'organe de coordination des institutions nationales, territoriales et bilatérales.

À cet égard, les participants à sa fondation ont convenu de l'importance de la participation des régions frontalières au processus.

En somme, on a déterminé qu'au cours de la première phase d'ouverture, des tables rondes techniques sectorielles seraient établies, sous la direction de l'entité chef de file de chaque secteur afin d'aborder les questions prioritaires et que, au sein de chaque table ronde, les entités compétentes définiront une feuille de route comportant des actions concrètes et des dates pour initier le dialogue bilatéral.

