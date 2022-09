Colombie: La réforme agraire débute

La Havane, 22 sept. (RHC) La ministre colombienne de l'Agriculture, Cecilia Lopez, a annoncé ce mercredi la mise en œuvre de la réforme agraire promise par le président Gustavo Petro dans sa campagne électorale.

La ministre a précisé que d’ici le 15 novembre, des paysans, des indigènes et des afro-descendants recevront les titres de propriétés de plus de 680 mille hectares de terre et qu’il y aura une offre institutionnelle solide pour les projets générateurs de revenus.

«De cette manière, a déclaré la ministre de l’Agriculture, la porte est ouverte au développement rural intégral en Colombie».

Le premier point de l'accord de paix, intitulé "Vers une nouvelle campagne colombienne: la réforme rurale intégrale", vise à inverser les effets du conflit et à garantir la durabilité de la paix. Cette action du gouvernement cherche également à accroître le bien-être des habitants des zones rurales et à promouvoir le développement social et économique.

Source: Prensa Latina

