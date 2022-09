Venezuela : Protéger le patrimoine et la diversité culturelle des pays victimes de sanctions illégales

Le ministre de la culture du Venezuela, Ernesto Villegas, est intervenu jeudi soir dans le panel « patrimoine et diversité culturelle en crise » de la conférence mondiale MondiaCult 2022 organisée par L'UNESCO à Mexico et a demandé à l'organisation de créer un mécanisme qui protège le patrimoine culturel matériel et immatériel des pays victimes de mesures coercitives unilatérales ou « de sanctions » qui affectent énormément le droit des peuples à l'accès à la culture.

Dans son intervention, Villegas a rappelé que le sujet de la réunion est « la culture en tant que bien public global. » À ce sujet, il a déclaré : « Nous, nous regardons le terme « global » avec suspicion face a l'échec fracassant du projet de mondialisation que vit L'humanité aujourd'hui. Un Europe, l'avenir de l'humanité ne tient qu’à un fil : l'existence même de la vie humaine sur la planète. Et cela a des causes enracinées dans la culture. »

Au lieu de « globale », « nous préférons le terme « commun » ou « mondial » parce que nous pensons à cette mondialisation qui s'est offerte au monde comme une panacée et a fini par nous conduire sur des des routes négatives, » a dit le ministre.

Mais il aspire à est-ce que ce sujet se traduise en actions pratiques « pour protéger le patrimoine culturel et la diversité culturelle des maux qui les frappent dans le monde concret d'aujourd'hui. » Ainsi, comme depuis 1959, il existe une convention de l'Unesco qui protéger sauvegarde le patrimoine culturel en cas de conflit armé, Villegas a demandé à L'UNESCO de créer un instrument ou un mécanisme pour protéger et sauvegarder le patrimoine culturel matériel et immatériel des maux qu'on appelle « sanctions » que des nations puissantes appliquent à de nombreux pays tous les jours en les excluant de mécanismes financiers internationaux, ce qui rend impossible la production des revenus qui financent les dynamiques culturelles.

Il a fait savoir que le Venezuela a été l'objet de 961 mesures coercitives unilatérales « qui ont affecté de façon regrettable l'exercice des droits culturels par nos peuples. » Il a rappelé qu'on estime que la moitié de l'humanité vit dans des pays victimes des sanctions illégales.

Il a indiqué que « les cultures (qu'il préfère mettre au pluriel) sont un bien d'intérêt public global » et ne concernent pas uniquement les pays et les citoyens qui vivent là mais toute l'humanité. C'est pourquoi des mécanismes pour protéger les biens culturels en cas de conflits armés conventionnels et aussi en cas de guerres non conventionnelles qui sont typiques de notre époque doivent exister.

Netflix contre le Rapport MacBride

Il a signalé qu'aujourd'hui, des porte-parole de la corporation internationale de Netflix ont participé à un déjeuner de l'espace ibéro-américain de la conférence et y sont intervenus. « Je ne connais pas de précédent à ce qu’une corporation qui fait partie de l'industrie culturelle globale participe à une réunion de cette sorte. »

Ce sujet, il a rappelé la proposition faite par Sean McBride, chancelier d'Irlande et prix Nobel de la paix, à l’UNESCO il y a 40 ans face a l'effet de la structure culturelle des années 80. Villegast a signalé que la structure culturelle et de la communication des années 80 était « analogique et naissante » en comparaison avec le « phénomène asservissant» qu'on voit aujourd'hui sur la planète avec l'industrie culturelle et de la communication dont Netflix fait partie.

« Il y a des puissances hégémoniques mondiales qui exercent sur nos pays et sur nos cultures des mécanismes qui sapent les droits culturels de nos peuples, qui vont contre la diversité culturelle, » a dit Villegas.

« La, Monsieur le ministre de la Palestine, se trouve la raison du fait que de vous êtes invisibles et là se trouve la raison de la désinformation, des phénomènes de xénophobie, de racisme et de suprémacisme qui malheureusement ont fleuri dans notre humanité contemporaine.

La commission qui s'est consacrée à diriger les investigations du rapport McBride sur la réalité de la communication de cette époque était composée par des personnalités du monde de la littérature, de l'information et de la communication parmi lesquels Hubert Beuve-Méry, le fondateur du Monde, Gabriel Garcia Marquez, écrivain colombien, Leonid. Zamiatin, porte-parole du Gouvernement soviétique et Betty Zimmermann (Canada), la seule femme à faire partie de cette commission et à avoir une expérience dans les médias électroniques.

Ce rapport demandait que les médias tiennent le nouveau rôle centré sur l'aide au développement et sur le changement dans les pays les moins favorisés. Il était centré sur la défense et la protection des journalistes qui, à cause de leur travail, sont habituellement ennuyés par les Gouvernements, les personnalités politiques et leurs intérêts économiques.

Trafic illégal de biens culturels

Villegas a exprimé son respect de la convention contre le trafic illégal de biens culturels de 1970. « Nous avons l'autorité morale en la matière : en 2018, nous avons rendu au Costa Rica 197 pièces de son patrimoine archéologique qui étaient entrées illégalement au Venezuela. Elles avaient été réduites à la condition de marchandises et allaient être exportées pour être vendues. »

Il a aussi géré le rapatriement de la Abuela Kueka, une pierre sacrée du peuple Pemón, qui a été retenue à Berlin pendant 20 ans. De plus, ils sont en train de recevoir d'Italie une pièce archéologique qui a été saisie par la police de ce pays, allait être vendue comme marchandise et qu'il considère comme «une partie essentielle de notre patrimoine culturel. »

Dans le cadre de la foire internationale du livre du Venezuela (FILVEN 2022), il a rappelé que dans toutes les éditions de cette foire, il y a un pays invité d’honneur mais que , cette année, l'invité sera un continent entier : l’Afrique.

Et il a indiqué qu'on a découvert dans des caves du Venezuela un échantillon de l’art du Congo qui a été offert au Venezuela par le mauvais roi Léopold III (roi de Belgique de 1934 à 1951), « un produit du pillage. » Ces pièces seront sorties des caves, exhibées « avec tout le lustre et le respect qu'elles méritent au Musée des Beaux-Arts et nous offrons à la République (Démocratique) du Congo la possibilité de les rapatrier. Si le Congo le veut, elles sont à lui ! Ce que le roi Léopold et le colonialisme lui a volé, le Venezuela le lui rend avec grand plaisir, sachant que cela fait partie de son patrimoine culturel et que ce n'est pas un problème du Congo mais de l'humanité, s'il est vrai que la culture est un bien public mondial, » a dit le ministre Villegas.

