Venezuela : L'opposition ne respecte pas les accords signés au Mexique.

Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a écarté l'idée de reprendre le dialogue de son Gouvernement avec des représentants de la Plate-forme Unitaire qui regroupe les secteurs extrémistes de l'opposition vénézuélienne : « nous, nous ne discutons pas avec des hypocrites » a déclaré le chef de l'État, qui a signalé le non-respect des accords avec les représentants de la coalition des partis d’opposition obtenus à la table de dialogue installée à Mexico.

« Nous, nous discutons de tout ce dont il faut discuter. Quelqu'un, quand il discute, doit avoir la parole… Et ensuite, il convoque un Gouvernement aussi sérieux que le Gouvernement du Mexique et celui de la Norvège, et ensuite il dit que tu n'as pas décidé ce que tu as signé. Quelle certitude as-tu en discutant avec des gens qui ne respectent rien ? »

Il a rappelé que, lors de la dernière rencontre, « ils ont signé un accord social » dans lequel ils s’engagent à rendre 3 200 000 000 de dollars de l'argent de l'État vénézuélien gelé par les États-Unis « et maintenant, ils disent qu'ils n'ont pas un dollar, que les États-Unis les ont laissé seuls. Alors, quelles garanties a le Gouvernement bolivarien s’il s'assoit avec des gens qui ne respectent pas ce envers quoi ils se sont engagés ? »

« Comment peut-on appeler ces gens là ? Rien ! Alors, nous, nous n'allons pas discuter avec rien. »

Les extrémistes se cachent.

Le président a prévenu qu'actuellement, le secteur extrémiste de l'opposition applique la tactique de « l'ennemi occulte » sur ordre du Gouvernement des États-Unis : « c'est la stratégie des démocrates : ils se cachent. Ils ont caché (Juan Guaidó), ils l’ont piétiné, il ne leur est plus d’aucune utilité. Ils l'ont brûlé pour essayer maintenant les tactiques de l'ennemi invisible, pour essayer de perturber les avancées, », a-t-il expliqué.

Il a confirmé que ce secteur de l'opposition est sous la tutelle des États-Unis, et qu'actuellement ils sont en train de « supplier » de reprendre le dialogue avec le Gouvernement vénézuélien. « Ils lui ont ordonné d'aller aux primaires et de s’asseoir avec notre Gouvernement pour discuter des conditions électorales, », a-t-il précisé.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2023/02/maduro-descarta-retomar-el-dialogo-con-sector-extremista-de-la-oposicion-tras-incumplir-acuerdo-firmado-en-mexico/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/02/venezuela-l-opposition-ne-respecte-pas-les-accords-signes-au-mexique.html