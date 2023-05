Paraguay : Le peuple décide de son avenir dans les urnes

La Havane, 30 avril (RHC) Le peuple paraguayen choisit aux aux urnes ce dimanche l'avenir immédiat de son pays entre les partis Concertation Nationale et Colorado, au pouvoir depuis près de 76 ans.

Les plus de 4,7 millions de Paraguayens auront 13 choix différents pour décider d'un candidat à la présidence et d'un autre à la vice-présidence.

Les sondages, dont la véracité est souvent mise en doute, font état d'un différend entre les deux principaux candidats rivaux, à savoir Efraín Alegre, de la Concertation nationale pour un nouveau Paraguay, et Santiago Peña, de l'Association nationale républicaine du parti Colorado (PC).

Outre les candidats à la présidence, les Paraguayens choisiront 45 sénateurs, 80 députés, 17 gouverneurs et les autorités locales pour les cinq prochaines années.

Les candidats à la vice-présidence sont Soledad Núñez, qui représente la Concertation nationale pour un nouveau Paraguay, et Pedro Alliana, du PC.

Au Paraguay, il n'y a pas de second tour, c'est donc le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix qui l'emporte. Selon le calendrier prévu, le président élu prendra ses fonctions le 15 août 2023 et les quittera en août 2028, sans possibilité de réélection.

Il en ira de même pour l'autre membre du même duo, qui occupera le poste de vice-président.

Tous deux remplaceront l'actuel président Mario Abdo Benítez et le vice-président Hugo Velázquez, du PC, en poste depuis le 15 août 2018.

En août 2023, les 17 gouverneurs élus et leurs conseillers correspondants prendront également leurs fonctions, tandis que les sénateurs et les députés prêteront serment le 1er juillet 2023.

Selon les registres officiels, les élections du 30 avril seront les huitièmes depuis le coup d'État qui a mis fin à la dictature de 35 ans d'Alfredo Stroessner en février 1989

(Source : Prensa Latina).

