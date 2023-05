Colombie : Pétro accuse les États-Unis de vouloir reproduire un conflit avec le Venezuela

Le président de la Colombie, le Gustavo Pétro, accusé des États-Unis, d'essayer de reproduire le conflit, OTAN–Russie entre la Colombie et le Venezuela.

Dans son intervention, lors du Forum Nouvelle Economie en Espagne, le président colombien accusé les États-Unis de vouloir reproduire la bagarre OTAN-Russie entre la Colombie et le Venezuela. Il a expliqué que l'ancien président des États-Unis Donald Trump était convaincu de pouvoir favoriser une invasion en territoire vénézuélien parce qu’ils avaient une alliance militaire avec la Russie alors qu'ils cherchaient à pousser la Colombie vers l’OTAN.

Le chef d'État a souligné à nouveau le rôle que peut avoir l'Espagne en tant que présidente tournante du conseil de l'Union européenne. Il a défendu l'importance des relations entre l'Espagne et la Colombie pour faire avancer l'alliance entre l'union européenne (UE) et l'Amérique latine. Il a dit qu'il s'agit d'une alliance prioritaire qui ferait bouger des économies européenne et latino-américaine.

D'autre part, il a alerté sur le fait que son pays « a vécu un génocide » des mains de groupes criminels. Il a signalé que ce sont précisément ces organisations mafieuses qui « ont le pouvoir politique » et contrôlent des territoires grâce a l'utilisation « d'armées privées. »

Il a considéré que quand un groupe criminel a le pouvoir, ce qui arrive, c'est le génocide parce qu’il est difficile de les distinguer et qu'ils ont un immense pouvoir transnational. Par conséquent, il y a insisté sur le fait que si on veut que la Colombie se détache du trafic de drogue et de la violence, il faut remettre des terres aux paysans.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

