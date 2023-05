Venezuela : Les positions de la conférence internationale sur le dialogue au Venezuela

Au début du sommet, Pétro a souligné que les pays présents analyseraient la situation du Venezuela sur la base d'un bilan à « 2 rails» qui, d'un côté, cherche à donner toutes les garanties aux prochaines élections et de l’autre cherche l'élimination progressive des sanctions unilatérales imposées à Caracas pour essayer ainsi de débloquer le dialogue et de faire baisser les tensions entre les parties.

La Colombie a inclus comme proposition de retour du Venezuela dans le système Inter américain des droits de l’homme pour qu’il ratifié la convention Inter-américaine. Mais Pétro a aussi plaidé pour revoir, réformer et actualiser cet accord pour qu'il soit signé à nouveau par tous les pays du continent américain et éviter ainsi que la région reste prise dans des époques obscures de violence, de disparitions et de guerre.

« l'Amérique ne peut être un lieu de sanctions. »

Lors de l'inauguration de ce sommet, Pétro a également souligné le fait que le continent américain ne peut plus être un lieu de sanctions mais doit être une région de libertés pour pouvoir garantir la paix et une société « plus égalitaire et libre », qui aspire à vivre dans de meilleures conditions et à avoir une meilleure qualité de vie.

« L'Amérique ne peut être un lieu de sanctions, l’Amérique doit être un lieu de liberté et un lieu de démocratie, » a déclaré Pétro, qui a encouragé les participants au sommet de Bogotá à apporter des solutions pour le Venezuela mais aussi à travailler pour atteindre une voie qui permette un processus de réconciliation, de convivialité, d'union et de paix pour la région.

Pour le président colombien, la région a besoin d'un processus urgent et profond vers la reconstruction démocratique de toute l'Amérique latine qui mette fin à la voie de la division, du conflit et de la guerre.

Ce renouvellement, a-t-il dit, dois être formulé à travers une réforme et une actualisation de la Convention Inter-américaine des droits de l'homme de 1972 qui permette à tous les pays du continent de renouveler leurs engagements démocratiques.

Pour lui, cette convention a été violée non seulement par les dictatures militaires qui se sont installées dans la région il y a des décennies mais aussi par les radicalisme politiques qui portent atteinte à la stabilité de Gouvernements élus par le peuple grâce en protégeant des coups d'Etat, y compris de coups d'Etat parlementaires.

Il a souligné qu'il ne s'agit pas d'une question de droite ou de gauche parce que dans l'histoire récente, on a vu des tentatives des deux groupes pour favoriser le départ forcé de Gouvernements légitimement constitués comme c'est arrivé récemment au Pérou et comme le processus qui se déroule actuellement en Équateur contre Guillermo Lasso.

À ce sommet ont assisté 20 représentants de différents Gouvernements d'Amérique, d'Afrique et d’Europe. En plus de la délégation colombienne, étaient présents l'Allemagne, l'Argentine, les Barbades, la Bolivie, le Brésil, le Canada, le Chili, l'Espagne, les États-Unis, la France, le Honduras, l'Italie, le Mexique, la Norvège, le Portugal, le Royaume-Uni, Saint-Vincent et les Grenadines, l'Afrique du Sud, la Turquie et le représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2023/04/las-posiciones-comunes-planteadas-en-bogota-tras-la-conferencia-internacional-sobre-venezuela/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/05/venezuela-les-positions-de-la-conference-internationale-sur-le-dialogue-au-venezuela.html