Venezuela : Maduro répond au président du Guyana

En affirmant que « le Guyana est devenu une menace pour la stabilité et le droit international dans toute la région des Caraïbes, », le président Nicolas Maduro a rejeté la position belliciste de son homologue, Irfaan Ali et sa prétention de céder des blocs pétroliers situés dans une mer non délimitée à des entreprises transnationales.

Selon certaines agences internationales, le Gouvernement du Guyana a donné le feu vert pour le forage dans les eaux peu profondes à huit entreprises pétrolières à capital étranger qui avaient fait des offres. Plusieurs seraient situés dans des eaux délimité face a l’Esequibo Guyanais.

« Le Gouvernement du Guyana a pris le chemin de l'escalade belliciste, de la provocation, de l'illégalité. Du Venezuela, nous lui disons : on n’offense pas le Venezuela, on ne le provoque pas. Monsieur le président du Guyana, vous vous attaquez à une nation de libérateurs, anti-impérialiste, de gens dignes qui savons défendre ce qui est à nous, », a-t-il déclaré lors de l’émission Con Maduro Más diffusée par Venezuela de Television (VTV).

Le chef de l'État a indiqué que les actions de Georgetown constituent « une insolence contre la paix de l'Amérique latine et des Caraïbes, » et a répondu à la décision illégale d’Irfaan Ali de donner le feu vert au forage en eaux peu profondes de la mer en litige à des entreprises pétrolières à capital étranger : « Du Venezuela, nous haussons la voix devant les peuples des Caraïbes face à cet escalade belliciste, à ces déclarations dans lesquelles on prétend remettre des blocs pétroliers dans une mer qui n'est pas délimitée, qui est en litige depuis plus de 120 ans. »

Il a dénoncé le fait que le Guyana est même en train de remettre des blocs pétroliers « dans une mer strictement vénézuélienne de la côte du delta Amacuro», et il a signalé que les transnationales qui sont en processus d'adjudication « entrent dans l'illégalité », tout en affirmant que le Venezuela faisant valoir sa souveraineté « ne reconnaîtra jamais ces blocs et ses licences: » « Nous disons à ExxonMobil et aux transnationales qui cherchent à recevoir ces licences qu'elles entrent dans l'illégalité, et que le Venezuela ne reconnaîtra jamais ces blocs et ces licences, et que nous ferons valoir notre souveraineté comme nous l'avons toujours fait. Nous sommes une nation de paix. »

Il a souligné que le Venezuela a « une stratégie claire pour que vous, Monsieur, le président du Guyana, un instrument du Commandement Sud et de la politique à la solde d'Exxonmobil, ne vous en tiriez pas comme ça. » Le référendum consultatif sur la défense de l’Eséquibo doit avoir lieu le dimanche 3 décembre.

« Nous autres, sereins, l'équilibrés, fermes, nous nous préparons pour le grand référendum consultatif parce que vous défiez le peuple du Venezuela, et nous avons une façon claire de répondre aux provocations du Commandement Sud,et d’Exxonmobi, des politiciens vendus, des prétentions belliciste du Guyana : nous irons voter massivement pour l’Eséquibo.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2023/10/maduro-respondio-al-presidente-de-guyana-tras-ceder-bloques-petroleros-en-aguas-no-delimitadas-ha-tomado-el-camino-de-la-escalada-belicista/

