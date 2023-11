Argentine : Sale temps pour tous les peuples

Manuel Santos Iñurrieta et Diego Maroevic

Message de la maison des Amériques

Dans ses « notes sur l'Amérique (Maison des Amériques, janvier–mars 2019). Roberto Fernández Retamar prévoyait de « sales temps pour tous les peuples, pas seulement pour certains » et il ajoutait quel destin peut-on attendre pour un monde soumis de plus en plus à la barbarie de ceux qui, alors qu'ils considèrent comme inférieurs des ethnies qui ne sont pas la leur et les traitent ainsi (comme l'avaient fait les nazis), nient des choses tellement évidentes et tellement dangereuses pour tous même depuis longtemps pour les États-Unis, comme le réchauffement climatique ? »

Depuis ce texte, la Maison des Amériques a dénoncé l'augmentation du nouveau fascisme et sa coordination dans la soi-disant«ibérosphère». Exactement un an avant que Javier Milei soit élu président de l'Argentine, a eu lieu au Mexique ce que nous avons appelé à l'époque dans une déclaration de notre institution, « un sommet néo-fasciste dans notre Amérique », organisé par la Conférence Politique Action Conservatrice, qui a réuni entre autres Macri, Katz, Keiko Fujimori et Eduardo Bolsonaro, le fils de Jair et à laquelle était présent Milei lui-même. À propos de ce « sommet des vaincus », la Maison des Amériques a alerté sur « la croissance de l'extrême droite raciste et xénophobe. » Un an après, cette même droite, dans sa version la plus féroce et grotesque, a été élue dans ce pays frère. Ce pays subit, de cette façon, un coup très sensible au projet d'intégration de Bolivar et de Marti, de Fidel et de Chavez et d'autres dirigeants importants de Notre Amérique.

En marge des analyses nécessaires, nous soutenons depuis la Maison des Amériques la déclaration suivante que, dans notre ville même, lancent les membres du groupe argentin Internacionales Teatro Ensamble, qui participent au festival international de théâtre de La Havane :

Bataille à venir :

Nous vivons une époque sombre dans laquelle la haine et la violence sont monnaie courante, une époque dans laquelle le fascisme émerge, avance et cherche à se renforcer. Hier, les élections en Argentine ont été gagnées par Javier Milei, un membre évident de l'extrême droite, un petit homme déséquilibré qui distille la haine, profère des insultes et menace tous ceux d'entre nous qui ne sommes pas d'accord avec son idéologie et le pays qu’il imagine. C'est une honte, un véritable malheur que, 40 ans après le rétablissement de la démocratie, ces négationniste et ces représentants de la mort arrivent à la maison rose.

Nous n'avons pas pu, nous, les hommes et les femmes du théâtre, les artistes, les intellectuels et les travailleurs de la culture, les forces progressiste et de gauche, du camp national et populaire, nous n'avons pas pu faire ce qui aurait été véritablement suffisant pour coordonner une alternative qui enthousiasme, qui soit capable d'affronter et de disputer avec succès cette croisade électorale.Nous avons également été incapables de nourrir avec des outils le gros d'un électorat historiquement marginalisé par la classe dirigeante qui a donné sa voix à la droite, c'est-à-dire à ses bourreaux, par ennui, par colère et par indifférence.

Ce moment dramatique et honteux a comme revers l'impossibilité d'exercer la rhétorique vide, nous ne pouvons pas nous autoriser à nous perdre dans des labyrinthe discursifs ou dans des discussions stériles sur le langage car n'y a pas de temps à perdre : Mesdames et Messieurs, c'est le fascisme et le fascisme on le combat.

Face à cette situation, il ne faut que l'unité et l'organisation politique de tous les secteurs. Depuis le théâtre, la culture et l'art, nous devons coordonner avec créativité et de toutes les façons possible les groupes et les réseaux de la résistance culturelle.

Nous comprenons que cette tragédie ne se limite pas à la République Argentine. C'est un phénomène mondial. C'est pourquoi nous appelons tous et toutes, et dans le meilleur esprit internationaliste, à combattre le fascisme. Ce même fascisme, qui prend aujourd'hui le pouvoir en Argentine, le même qui, en ce moment, bombarde des hôpitaux et des écoles dans la bande de Gaza, le même qui, il y a 60 ans, mettait Cuba sous blocus de manière criminelle.

Amis, recevez notre accolade fraternelle depuis le théâtre.

Notre engagement est de continuer à travailler sans faille, ni pause jusqu'à la victoire, toujours !

Manuel Santos Iñurrieta

Diego Maroevic

Internacionales Teatro Ensamble, de Buenos Aires, Argentine.

La Havane, 20 novembre 2023.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/opinion/Tiempos-malos-para-todos-los-pueblos.-Un-mensaje-desde-la-Casa-de-las-Americas-20231120-0033.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/11/argentine-sale-temps-pour-tous-les-peuples.html