Argentine : Dévaluation et ajustements

Le ministre de l'économie a annoncé un plan de guerre contre le peuple travailleur, des mesures comme l'augmentation du change officiel, le licenciement de fonctionnaires et la réduction des subventions aux services publics. Le président Javier Milei a menti pendant sa campagne électorale en disant qu’il s’adapterait à la caste politique.

Les mesures :

–Les contrats de travail de l'État qui ont moins d'un an ne seront pas renouvelés.

–Suspension du budget publicitaire pour un an. (Le ministre de l'économie a dit que 34 000 000 000 de dollars ont été dépensés en publicité en un an.) Les ministères seront réduits de 18 à 9 et les secrétariat d'État de 106 à 54.

–Réduction au minimum des transferts discrétionnaire de l'État vers les provinces. » Il n'y aura pas de nouveaux travaux publics.

–Réduction des subventions sur l'énergie et le transport. Cela implique une augmentation des tarifs des services publics. Un autre coût porté au porte-monnaie.

–Maintien des plans, Renforcer le Travail selon le budget 2023.

–Dévaluation : le type de charge officiel augmente à 800 $ et l'impôt PAIS augmente. « Nous allons ouvrir le type de charge officiel qui va passer à 800 $ pour que les secteurs productifs aient les incitations nécessaires pour que leur production augmente. Ce sera accompagné par une augmentation provisoire de l'impôt PAIS sur les importations et les exportations non agroalimentaires. »

« À cause de l'urgence, nous allons avancer dans l'élimination de tous les droits d'exploitation, un impôt pervers qui ne nous plaît pas, il fait obstacle au développement de l'Argentine. »

–Elimination des SIRA. C’est-à-dire qu’on pourra importer sans autorisation. « Ils seront remplacés par un système statistique et d'information qui n'aura pas besoin de l'approbation préalable de licence. L’arbitraire sera éliminé. Celui qui veut importer pourra le faire et point final. »

–Le montant de l'assignation universelle par enfant et de la carte alimentaire sera doublé de 100 % mais l'inflation sera plus forte avec ce pourcentage.

L’héritage.

« Nous sommes face au pire héritage de notre histoire. Un pays dans lequel nous, les Argentins, sommes de plus en plus pauvres, avec un déficit fiscal qui dépasse les 5,5 % du PIB. Avec une Banque Centrale qui a une feuille de déséquilibre absolument détériorée. Sans dollars dans ses actifs. Une émission monétaire de plus de 20% du PIB pendant ces quatre ans, où actuellement l'inflation navigue autour de 300 % par an et qui punit des Argentins tous les jours. »

« Des prix réprimés dans l'énergie, dans les tarifs, dans le dollar qui sont payés entre la moitié et le cinquième de sa valeur réelle. Des dettes de plus de 400 000 000 000 de dollars entre passif de la BCRA, la dette du trésor, les dette envers des importateurs, les bénéfices non distribués, la dette envers des organismes multilatéraux de crédit. »

« Si nous continuons comme cela, nous allons inévitablement vers l’hyper-inflation. Nous pouvons, comme l'a dit le président, arriver à des niveaux de 15 000 % par an. Pour qu'on comprenne ce que cela signifie, nous parlons du fait que. le lait passe de 400 pesos à 60 000 pesos en un an. »

« Notre mission est d'éviter cette catastrophe. »

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/12/12/argentina-hablo-el-ministro-caputo-devaluacion-y-ajustazo-que-generara-mas-hambre-y-miseria-a-amplios-sectores-de-la-poblacion-aumentos-multiples-se-dispararon-los-precios-antes-del-discurso-e/

URL de cet article :