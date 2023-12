Argentine: La victoire de Javier Milei révèle l’échec des forces populaires argentines

Comment un candidat avec un programme aussi ouvertement anti-ouvrier a-t-il pu être élu par des travailleurs en grande difficulté économique ?

Lors des récentes élections en Argentine (19 novembre 2023), Javier Milei, fasciste en politique et ultralibéral en économie, est devenu président du pays. Milei, candidat de la coalition d’extrême droite « Libertad Avanza », a remporté le second tour de l’élection présidentielle avec une marge convaincante, de 56 pour cent des suffrages contre 44 pour cent pour Sergio Massa, candidat du parti au pouvoir, Coalition Unión por la Patria.

Partout dans le monde, nombreux sont ceux qui se demanderont comment il est possible qu’un candidat qui a fait campagne sur la promesse d’éliminer les droits des travailleurs sous le slogan « Là où il y a un besoin, il n’y a pas de droit » et qui s’est en outre engagé à introduire des frais de scolarité à l’université de Buenos Aires, de privatiser les services de santé et les cotisations de retraite, de réduire les prestations et les fonds de pension de l’État, de privatiser les entreprises publiques, de dollariser l’ économie et de rompre les relations avec le Brésil et la Chine , aurait pu arriver en tête des 21 voix des 24 circonscriptions électorales argentines.

Ils se demanderont comment il est possible qu’un candidat qui s’est engagé à autoriser l’achat et la vente d’organes humains, à abaisser l’âge de la responsabilité pénale à 14 ans, à déréguler le marché des armes à feu, à abroger les lois autorisant le mariage homosexuel et l’avortement, à criminaliser la protestation sociale et à utiliser les forces armées du pays pour des activités de sécurité intérieure, à libérer de prison ceux qui ont commis des crimes pendant la période de la dictature militaire (1976-83), à augmenter le budget militaire de 0,6 pour cent à 2 pour cent tout en réduire les budgets de l’éducation et de la santé et aligner le pays sur les politiques des États-Unis et d’Israël tout en rejetant l’entrée de l’Argentine dans les Brics aurait pu remporter les élections avec plus de 3 millions de voix.

La réponse à ces questions n’est pas simple. De nombreux facteurs ont contribué à cet apparent suicide collectif.

Facteurs ayant conduit à l’élection de Milei

Premièrement, l’Argentine traverse une crise économique sans précédent , avec une inflation annuelle de 120 pour cent et une descente dans une pauvreté abjecte qui touche désormais 19 millions de personnes (plus de 40 pour cent de la population). Le chômage s’élève officiellement à 13 pour cent pour les jeunes âgés de 14 à 29 ans et s’accompagne d’une détérioration significative des salaires.

De plus, il existe actuellement six taux de change différents pour le dollar, que de nombreux Argentins achètent pour tenter d’éviter une dépréciation rapide de leurs salaires . À l’heure actuelle, la différence entre les taux de change officiels et ceux du marché noir atteint 170 pour cent.

Deuxièmement, le gouvernement d’Aníbal (sic!) Fernández, dans lequel le candidat présidentiel défait Sergio Massa est ministre de l’Économie depuis 2022, s’est montré inefficace, incapable d’améliorer la vie de la population.

Dès ses premiers jours au pouvoir en 2019, le gouvernement Fernández s’est plié aux exigences d’austérité du Fonds monétaire international (FMI), sans remettre en question la disparition de 57 milliards de dollars que le gouvernement de Mauricio Macri (président de 2015 à 2019) venait de négocier. mois avant la fin de son mandat.

De plus, le gouvernement de Fernández a laissé en place la Cour suprême corrompue imposée par Mauricio Macri, a accepté la persécution et l’interdiction politique de Cristina de Kirchner , sa dirigeante la plus populaire, a accepté la liquidation de la principale entreprise d’exportation agricole du pays au profit de sociétés étrangères, et a cédé à toutes les exigences des sociétés multinationales et de leurs partenaires locaux au sein de l’oligarchie foncière.

La liste des capitulations face aux revendications des monopoles et des compradores au cours des quatre dernières années est interminable, et même si le gouvernement Fernández a connu un certain succès dans la recherche de moyens de bénéficier les plus pauvres dans certains domaines de l’économie, le résultat final de toutes ces concessions du gouvernement aux monopoles ont eu pour résultat que les salaires ont globalement chuté et que d’importants capitaux ont gagné aux dépens des travailleurs, à hauteur de 48 milliards de dollars au cours de l’exercice 2021/22.

Troisièmement, Sergio (sic!) Milei, un candidat sans réelle expérience politique et sans parti politique, a réussi à se présenter, grâce aux efforts des grands médias (il a été interviewé plus de 200 fois l’année dernière), comme un apparemment « anti candidat du deuxième système qui détruirait « la caste » des politiciens de carrière.

Pourtant, Milei a remporté les élections en s’associant à la force politique qui représente le mieux la « caste » à laquelle il est censé s’opposer – la coalition « Juntos por el Cambio » de l’ancien président Mauricio Macri.

Essence de collaboration de classe du péronisme

En fin de compte, les raisons de la montée de Milei doivent être recherchées dans les limites idéologiques et la détérioration du mouvement péroniste, qui depuis sa création a essayé de trouver une voie pour améliorer les conditions sociales des Argentins en réconciliant les intérêts des travailleurs avec ceux de capitalistes.

Cette limitation idéologique a constamment empêché les travailleurs argentins d’identifier leurs véritables ennemis et de lutter résolument contre eux.

Dans leur quête d’harmonie sociale, divers dirigeants ont émergé. Certains, comme le fondateur du mouvement Juan Domingo Perón (président de 1946 à 1955), ont contribué au développement de l’industrie nationale argentine et ont mis en œuvre des politiques sociales bénéficiant aux travailleurs. D’autres, comme Carlos Menem (président de 1989 à 1999), ont appliqué des politiques ultralibérales, privatisé les entreprises publiques et démantelé la législation sur la protection des travailleurs.

C’est du mouvement péroniste qu’ont émergé des présidents progressistes tels que Néstor Kirchner (2003-07) et Cristina Kirchner (2008-15), qui ont tous deux tenté de redistribuer les revenus en faveur des travailleurs, en remboursant les dettes du pays au FMI et en renationalisant les entreprises. qui avait été privatisée par Menem.

Sous les Kirchner, les officiers militaires impliqués dans des crimes contre l’humanité pendant la junte furent emprisonnés, une politique étrangère indépendante fut développée et des politiques améliorant l’économie du pays et la vie de la population furent mises en œuvre.

Cependant, faute d’une base de classe claire, ces politiques n’ont pas réussi à réduire le pouvoir des sociétés multinationales en Argentine. Les oligarques locaux représentés par la Société rurale sont restés intacts, tout comme le contrôle monopolistique des médias et l’influence de l’impérialisme américain via son ambassade.

Ce dernier a pu continuer à s’immiscer dans les affaires du pays, facilitant finalement l’installation du gouvernement de Mauricio Macri en 2015, qui a annulé en seulement 60 jours toutes les avancées sociales réalisées au cours de 12 années de gouvernements kirchnéristes.

En tant que mouvement politique bourgeois, le péronisme n’a jamais voulu amener les gens dans la rue pour défendre leurs droits. Ce n’est pas que les péronistes n’aient pas été capables d’organiser d’immenses manifestations populaires, mais ces rassemblements étaient toujours vides de contenu politique, le message aux travailleurs étant simplement : faites confiance au gouvernement pour s’occuper de vos problèmes ; il n’y a pas d’ennemis à combattre.

De plus, le péronisme a contribué à la consolidation d’une bureaucratie syndicale dont les activités n’ont rien à voir avec les intérêts des travailleurs. Les dirigeants de la Confédération générale du travail (CGT) sont communément surnommés « les gros », non seulement en référence à leur excès de poids, mais aussi à cause de leur réputation d’agir comme les gangsters d’un film hollywoodien.

En bref, même si le péronisme a parfois joué un rôle constructif dans la vie des masses populaires, il a depuis longtemps perdu sa mystique et est certainement incapable d’être une véritable force de transformation. Ses dirigeants ont pris l’habitude de faire de la politique à la manière bourgeoise séculaire – en concluant des arrangements entre « patrons » et dirigeants à huis clos, sans aucune référence ni mobilisation du peuple.

Un mouvement ouvrier militant est nécessaire

Les millions de personnes qui ont soutenu Cristina Kirchner et qui ont placé leurs espoirs vont devoir s’organiser pour lutter s’ils veulent défendre et étendre leurs droits. Ils vont devoir devenir les protagonistes de leur propre histoire, en retirant leur confiance des politiciens corrompus et des bureaucrates syndicaux et en la plaçant plutôt dans leurs propres forces.

Ils vont devoir réintégrer dans leur vocabulaire des mots oubliés depuis longtemps – des mots comme « sociétés monopolistiques », « impérialisme » et « oligarchie foncière » qui définissent leurs ennemis de classe – et articuler une véritable alternative qui doit être anti-impérialiste, latino-américaine et socialiste .

Et ils vont devoir créer une nouvelle direction, ancrée dans les meilleures traditions des luttes historiques des travailleurs argentins : dans la tradition des étudiants et des travailleurs du soulèvement de « Cordobazo » qui ont lutté contre le gouvernement militaire ; dans la tradition des mères en lutte qui occupaient la Place de Mai aux jours les plus sombres de la dictature militaire ; et dans la tradition des manifestants populaires qui sont descendus dans la rue pour demander des comptes aux responsables de la crise économique de 2001.

Le chemin à parcourir ne sera pas facile, mais comme le disait le message fondateur du syndicat militant CGT de los Argentinos en 1968 : « Rien ne nous arrêtera, ni la prison ni la mort. Parce qu’on ne peut pas emprisonner et tuer tout le monde, et parce que la grande majorité des Argentins, sans pactes électoraux, sans aventures collaborationnistes ni putschistes, savent que seul le peuple sauvera le peuple.»

