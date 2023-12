Argentine : Pour Alberto Fernandez, Javier Milei viole l'État de droit

La Havane, 22 décembre, (RHC)- L'ex-président argentin Alberto Fernandez a accusé jeudi son successeur, Javier Milei, de "violer grossièrement les règles de l'État de droit" en approuvant un décret de nécessité et d'urgence (DNU) qui réforme ou abroge des centaines de réglementations.

Ce document, qui déréglemente l'économie et ouvre la porte à la privatisation des entreprises publiques, a été rejeté la veille par des milliers de personnes qui sont descendues dans les rues de plusieurs villes du pays pour exprimer leur mécontentement.

La République est en danger à cause de la folie de dicter des mesures contraires à la Constitution et aux intérêts de notre peuple, a déclaré Fernandez dans son profil sur le réseau social X.

Alors que la démocratie célèbre 40 ans de continuité, notre pays est témoin d'un événement d'une gravité institutionnelle extrême, jamais vue auparavant. Le pouvoir exécutif, dans un acte d'abus de pouvoir manifeste, s'est arrogé les pouvoirs exclusifs du pouvoir législatif, a-t-il ajouté.

En outre, il a indiqué que "l'esprit qui préside au DNU illégal aura de graves effets économiques et sociaux : il ouvre sans discernement les importations, met en danger l'environnement et les ressources naturelles, déréglemente le système de santé, précarise le travail et restreint les droits ».

Il est clair que Milei a porté atteinte au système républicain de gouvernement et a adopté des mesures au détriment de l'industrie nationale, des biens et des ressources de l'État et des droits des travailleurs, a-t-il déclaré.

Depuis son investiture, le président et son ministre de l'Économie ont répété de fausses données en essayant de créer un scénario de chaos pour justifier la destruction de l'État et des droits des travailleurs. C'est dans cette logique qu'ils ont signé le DNU qui est contesté, a souligné Alberto Fernandez.

