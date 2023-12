Venezuela :  Manœuvres militaires face à l'arrivée du bateau britannique au Guyana

Le président Nicolas Maduro a ordonné l'activation d'une action conjointe de caractère défensif en réponse à l'arrivée du bateau HMS Trent envoyé par la Grande-Bretagne sur les côtes du Guyana. Le chef de l'État a signalé que l'envoi de ce bateau et son acceptation par le Guyana « sont une rupture des accords d’Argyle» signés le 14 décembre dernier à Saint-Vincent et les Grenadines et que c'est, « la menace du Royaume-Uni contre un peuple noble et pacifique comme celui du Venezuela. »

« J'ai ordonné l'activation d'une action conjointe de toute la Force Armée Nationale, Bolivarienne sur les Caraïbes orientales du Venezuela, sur la façade atlantique, une action conjointe de caractère défensif en réponse à la provocation et à la menace du Royaume-Uni contre la paix et la souveraineté de notre pays. » Ces manœuvres militaires s'intitulent « action conjointe Domingo Sifontes» et portent le nom d'un général vénézuélien qui, en 1895, a expulsé une avancée britannique qui s'était établie illégalement en territoire vénézuélien.

Après que cet ordre est été donné, l'amiral Neil Jesus Villamizar Sanchez, commandant général de la Marine vénézuélienne, a commencé les exercices de l'action conjointe à partir de la péninsule de Paria, état de Sucre, à partir du patrouilleur océanique de surveillance Guaiquerí PO-11 avec les commandants de plusieurs REDI et ZODI et 5.682 combattant, comprenant 3 patrouilleurs océaniques de classe Guaiquerí, deux transports logistiques, trois navires polyvalents, trois patrouilleurs de garde-côtes, sept bateaux lance-missiles, cinq hélicoptères, six avions de chasse K-8w, cinq avions de chasse F-16, douze avions de chasse Sukhoi Su-30 MK2, huit véhicules amphibies, une unité de réaction rapide (URRA) des forces spéciales, une unité de milice et une unité de défense antiaérienne.

« Nous avons discuté en privé ici, et là, au Guyana, pour qu'ils ne reçoivent pas ce bateau, et ils ont confirmé qu'ils allaient le recevoir. Le Venezuela a respecté les accords d’Argyle mais on ne va pas rester les bras croisés devant une menace d'où elle vienne. »

« Nous répondons aux menaces de façon proportionnée : aujourd'hui, nous avons émis un communiqué et nous nous réservons le droit à toute action » pour défendre les zone souveraines du Venezuela, », a dit Maduro.

Auparavant, le chancelier vénézuélien Yvan Gil avait publié sur les réseaux réseaux sociaux un communiqué condamnant l'arrivée du bateau britannique au Guyana.

« Nous croyons en la diplomatie, dans le dialogue et la paix, mais personne ne doit menacer le Venezuela. Personne ne doit embêter le Venezuela. Cette menace est inacceptable pour n'importe quel pays souverain ! Inacceptable, la menace de l'ancien empire du Royaume-Uni décadent et pourri ! Nous ne l'acceptons pas ! » a répéter Maduro à la radio et à la télévision nationales.

« Nous, nous n'embêtons personne, mais personne ne va venir escroquer le Venezuela. Ni un Royaume-Uni pourri, ni personne ne va venir escroquer un peuple sacré, héroïque, béni. Encore moins après que l'étape du 14 décembre ait été franchie, étape dans laquelle la CELAC, la CARICOM, tous ensemble, nous avons cherché la voie pour canaliser les droits historiques du Venezuela. »

Il a expliqué que c'est précisément le Royaume-Uni qui est « responsable du colonialisme, de la spoliation, des crimes des XVIIIe, XIXe et XXe siècles, qui a cherché à s’approprier l’Orénoque » quand il a occupé illégalement les zones à l'ouest du fleuve Esequibo.

