Venezuela : Un bateau de la marine britannique sur les côtes du Guyana

La République Bolivarienne du Venezuela a condamné catégoriquement l'arrivée du bateau HMS Trent de la Marine britannique sur les côtes du Guyana, un fait qu'elle considère comme un acte de provocation et une violation de la récente déclaration d’Argyle signée le 14 décembre dernier entre le Venezuela et le Guyana comme feuille de route pour aborder le conflit territorial pour l’Esequibo.

Dans un communiqué, la chancellerie a qualifié d'extrêmement grave la présence de se bateau de guerre dans cette zone.

Elle a attiré l'attention sur le fait qu'il « vient accompagné de déclarations de la part de porte-parole politiques et militaires » du pays qui « a agi comme dépouiller de l’Esequibo guyanais » et qui « insiste pour s'immiscer dans cette controverse. »

Elle a averti que ces déclarations « ont été également synchronisées avec des actions du Commandement Sud des États-Unis, ce qui devient, de toute évidence, une menace directe envers la paix et la stabilité de la région. »

Le Venezuela a appelé les autorités du Guyana, « à prendre des mesures immédiates pour le retrait du bateau HMS, Trent et à s'abstenir de continuer à impliquer des puissance militaires dans la controverse territoriale. »

De plus, il avertit les pays qui font partie de la Communauté des Caraïbes (CARICOM), et de la Communauté des Etats Latino-américains et Caribéens (CELAC) que « ces actions sont contraires à l'esprit de paix et de compréhension avec lesquels nous nous sommes rendus à la convocation du 14 décembre à Saint-Vincent et les Grenadines où nous devons revenir immédiatement et poursuivre sur la voie du dialogue direct entre les parties. »

« La république bolivarienne, du Venezuela, se réserve le droit, dans le cadre de sa constitution et du droit international, de défendre l'intégrité maritime et territoriale de la patrie, », conclut le communiqué.

