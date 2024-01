Venezuela : Le peuple plus fort que jamais et Guaido vaincu

« Le peuple du Venezuela est plus fort que jamais aujourd'hui, cinq ans après la tentative ratée de la droite avec l’auto-proclamation du fuyard Juan Guaido, le 23 janvier 2019, » a souligné mardi le président de la République, Nicolas Maduro.

« 5 ans, après que vous (la droite) ayez dit à Guaido : « mon président » où en êtes-vous et où en est le peuple ? Où en est Guaido et où est Maduro? s'est demandé le chef de l'État au coin de la rue San Francisco et du casque historique de Caracas où il a reçu la grande marche du 23 janvier.

« Sont-ils mieux, ont-ils plus de force ou le peuple du Venezuela a plus de force que jamais aujourd'hui ? Tirez vos propres conclusions. Ils continuent de conspiration en conspiration, ils continuent d'aventure en aventure, et ils continueront à mordre la poussière de la défaite, » a déclaré le président.

Le président Maduro indiqué que tant que la droite continuera ses conspirations, il y aura plus de révolution et plus de peuples mobilisé.

Le 23 janvier 2019, l'ancien député Juan Guaido, c’est autoproclamé président du Venezuela sur une place de l'est de Caracas et immédiatement, le Gouvernement des États-Unis l’a reconnu ainsi que certains petits pays avec des Gouvernements de droite et néo libéraux alliés de Washington.

Malgré sa tentative ratée et le fait qu'il n'ait pas obtenu aucune autorité à l'intérieur du pays, l'accompagnement illégal des États-Unis et d'autres pays comme la Colombie sous le gouvernement du président Ivan Duque a permis à Guaido et à d'autres dirigeants de son groupe politique de voler les actifs des entreprises vénézuéliennes à l'étranger comme CITGO et MONÓMEROS.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

