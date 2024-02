Venezuela : Lacalle Pou fait des déclarations agressives contre le Venezuela

La vice-présidente exécutive de la République Bolivarienne du Venezuela, Delcy Rodriguez, a condamné lundi les déclarations d'ingérence du président de la République de l'Uruguay Luis Lacalle Pou qui a récemment fait savoir aux médias que l'ambassadeur de son pays, Eber La Rosa « est l’œil du Gouvernement uruguayen » dans notre pays.

Son compte X, elle a répondu de fermement au président de l'Uruguay, en affirmant que « le putschisme et l'extrémisme ne passeront pas. »

Mais les attaques de Lacalle n’ont pas cessé puisque le président uruguayen a déclaré que « la dictature au Venezuela crève les yeux et que celui qui ne veut pas le dire a une raison, car s'il aboie, a quatre pattes et se mord la queue, et qu’on ne me dit pas que c'est un chien, c'est qu'il y a une raison", a déclaré le président uruguayen.

A ces mots, la vice-présidente Rodríguez, de manière courageuse, l'a paraphrasé, « quelle est cet animal de compagnie ?: « il bouge et se mord la queue quand ses maîtres du nord lui donnent des ordres. Qu’on me dise que ce n'est pas Lacalle Pou ! », a-t-elle répondu.

Le président Lacalle Pou a été élu à la présidence de l'Uruguay en mars 2020 et dès cet instant, il a reconnu le soi-disant « président par intérim », Juan Guaido qu’il appelle « président ».

