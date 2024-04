Équateur : Le plébiscite ouvre la voie à la gauche

Par Lorenzo Santiago

Sur les 11 questions formulée dans le plébiscite qui a eu lieu ce dimanche (21,9 ont été ont été approuvées. le résultat est une victoire partiel pour le gouvernement de droite de Daniel Noboa, dont la plus importante réussite lors de cette élection a été la participation des forces armées à la sécurité intérieure (73,1 %).

Le Gouvernement a célébré cette consultation. Sur les réseaux sociaux, le libéral Noboa, a qualifié ces résultats de « triomphe », et a publié une photo de son équipe avec la légende, « l'équipe vainqueur ». Mais le président a perdu sur les deux questions importantes : la flexibilité des contrats de travail (68,8 % des électeurs ont voté contre) et la participation d’arbitres internationaux sur des questions et d'investissement 64,9 % ont voté non).

Pour le sociologue professeur de l'institut des hautes études nationales de l'Équateur, Daniel Ponton, le résultat final est positif pour le Gouvernement sur des problèmes urgents de sécurité mais il aplanit aussi le terrain à la gauche qui a rejeté les propositions de « renforcement du néo-libéralisme. »

« Le Gouvernement a voulu se placer comme un grand vainqueur, mais il n'y a réussi que partiellement. Les deux questions concernant les problèmes structurels les plus importants ont été rejetées, et cela mécontente le Gouvernement parce qu'il n'a pas atteint ses objectifs. Cela ouvre une brèche pour redonner une place à l'opposition, puisque, dans moins d'un an, nous aurons une autre élection présidentielle, et c'était un groupe qui était hors du jeu, » a-t-il dit à Brazil des Fato.

72 % des 13 600 000 électeurs équatoriens ayant le droit de vote ont participé à cette élection. En plus de l'utilisation des forces armées dans la sécurité nationale sans qu'une déclaration d'état d'exception soit nécessaire, ils ont approuvé toutes les questions relatives à la sécurité publique. L'augmentation des peines pour les délits graves et l'tradition des Equatoriens réclamés par d'autres pays ont été d'autres questions cruciales pour une victoire politique du Gouvernement.

Mais résoudre les problèmes de sécurité sera difficile pour le Gouvernement et politiquement exigeant. Tout d'abord, parce que Noboa a déjà déjà déclaré l'état d'exception au début de l'année et que l'escalade de violence continue sans qu'il y ait une réponse positive.

Par la suite, toutes les questions qui proposent une réforme de la Constitution devront être approuvées par l'Assemblée nationale. Selon Ponton, bien que le Gouvernement le voie comme une victoire, la politique pour approuver et exécuter ce pourquoi la population a voté « oui » aura encore un coût pour Noboa.

« En terme de sécurité, c'est une victoire du Gouvernement, évidemment, et c'est un problème urgent du pays. Mais c'est un problème.difficile à résoudre. Cette consultation provoque plusieurs défis à court terme, parce qu’on doit mettre en pratique les résultats et il y aura une tension politique pour approuver les lois nécessaires. Et cela continuera à être soumis à certaines situations qui sont incontrôlable pour le pays, » a-t-il affirmé.

En terme d'élections, Noboa vise aussi les élections de 2025. Il a été élu en 2023 après que l'ancien président Guillermo Lasso, pour éviter une mention de censure, ait dû appliquer ce qu'on appelle « la mort croisée », un mécanisme prévu dans la Constitution équatorienne grâce auquel le président dissout le Parlement mais doit convoquer immédiatement de nouvelles élections présidentielles.

Lasso , accusé d'avoir commis les délits de malversations et de corruption passive en favorisant l’entreprise étasunienne Amazon Tanker Pool dans des contrats avec l'entreprise d’État Frotas Petroleiras Equatorianas (Flopec), affrontait un processus de motion de censure. Noboa a été élu pour terminer le mandat de Lasso et son Gouvernement est à l’essai face aux élections générales de l'année prochaine.

Au milieu de la consultation populaire, Noboa a changé de ministre de l'intérieur. Michele Sensi Contugi occupera le poste alors qu'il reste un peu moins de mandat.

« Mais sa réélection est soumise à une série de conditions dont je ne pense pas que cette consultation amène à une réalisation complète. À la fin, cela a été une déception pour tous. Cette façon de gouverner pourrait également représenter un changement de stratégie, y compris, s'il n'a pas expliqué la raison du changement, », a-t-il affirmé.

