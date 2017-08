Venezuela : Le Venezuela suspendu illégalement du MERCOSUR

Les chanceliers des pays membres du Marché Commun du Sud (MERCOSUR) ont décidé samedi de suspendre le Venezuela du bloc économique sous prétexte d'une soi-disant « rupture de l'ordre démocratique. » Les pays de ce qu'on appelle la Triple Alliance ont voté en faveur de la suspension du Venezuela pour un temps indéfini. « Le Venezuela, personne ne le chasse du MERCOSUR, » a dit le Président Nicolás Maduro. Le chancelier Jorge Arreaza a lu un communiqué dénonçant le fait que « de néfastes intérêts anti-intégrationnistes ont fait du MERCOSUR un organe de persécution politique du Venezuela. »

Cette décision, à laquelle l'Uruguay ne se serait pas opposé, est basé sur une soi-disant « rupture de l'ordre démocratique » après l’installation de l'Assemblée Nationale Constituante, raison pour laquelle on lui a appliqué la « Charte Démocratique » contenue dans le Protocole d'Ushuaia.

Selon le chancelier du Venezuela, Jorge Arreaza, l'application de ce protocole sous de faux prétextes est sans fondement et il a affirmé que ces pays sortent des voies légales pour atteindre leurs buts.

Maduro: Le Venezuela, personne ne le chasse du MERCOSUR

Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a affirmé que son pays continuera à appartenir à cet organisme malgré la campagne des Gouvernements d'Argentine, du Brésil et du Paraguay. « Le Venezuela, personne ne le chasse du MERCOSUR, » a dit le chef de l'Etat dans une interview accordée à Radio Rebelde.

Selon les déclarations du chancelier brésilien Aloysio Nunes, la « suspension politique » a été approuvée par consensus à la rencontre de San Pablo en tant « qu'appel au début immédiat d'un processus de transition politique. »

Le Gouvernement Bolivarien a dénoncé une attaque des pays gouvernés par la droite parmi lesquels l' Argentine avec le Gouvernement de Mauricio Macri, le Brésil après l'arrivée du président de fait Michel Temer et les Etats-Unis.

« C'est une manœuvre de plus. Nous espérons qu'il rectifient, que les pays qui vont se réunir prennent en considération la réalité vénézuélienne et au contraire soutiennent la paix au Venezuela par le dialogue et voient le résultat de l'Assemblée Nationale Constituante et prennent en compte les institutions vénézuéliennes, » a assuré pendant l’interview le chancelier récemment nommé avant la rencontre des chanceliers du MERCOSUR.

