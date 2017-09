Venezuela: Le sabotage à PDVSA avait pour but de porter préjudice aux relations avec la Russie

Cette semaine, 8 gérants de la Division Occidentale de PDVSA pour des actes de corruption dans la gestion de l'entreprise mixte Petrozamora, formée par l’entreprise pétrolière vénézuélienne avec l'entité financière russe Gazprombank. Cette affaire, traitée par le Ministère Public et la DIDCIM (Direction Générale du Contre-espionnage Militaire) montre la volonté politique de blinder la gestion de la principale source de revenus du pays après l'application de sanctions contre lui par l’administration Trump.

L'affaire

Selon ce que rapporte le média digital La Tabla, l'enquête du Ministère Public a trouvé des irrégularités présumées dans l'achat de matières premières chimiques pour le traitement du brut, des actes de sabotage comme le retard dans la maintenance préventive et dans les corrections nécessaires pour les processus de production, des détournements d'importantes quantités de brut et de gaz qui ont affecté la production de Petrozamora.

A cause de cela, 8 des 9 gérants impliqués ont été arrêtés parmi lesquels Gustavo Malavé, directeur exécutif pour l'Exploration et la Production de PDVSA Occident et Juan Carlos Romero, président de Petrozamora. Le Procureur Général de la République Tarek William Saab a informé qu'un mandat d'arrêt a été lancé contre Bernardo Atencio, ex-directeur adjoint pour la Production de PDVSA Occident.

Saab a également déclaré lors d'une conférence de presse que les dégâts au patrimoine causés par ces faits sont « de plusieurs millions de dollars et durent depuis presque 2 ans. » Il a aussi informé que le Ministère Public organise plusieurs tables de travail avec PDVSA dans le cadre de l'enquête sur des actes de corruption dans cette entreprise.

Dans ce contexte, il a considéré cette affaire comme « devant servir d'exemple » et a lancé une alerte contre ceux qui veulent occulter les faits de corruption après que l'ex-procureure générale Luisa Ortega Díaz les ait utilisés comme une façon d'extorquer de l'argent à ceux qui y sont impliqués.

L'extorsion et les accords avec les entreprises russes

Le Procureur Général a souligné, d'autre part, que les actes de sabotage et de corruption à Petrozamora étaient destinés à extorquer de l'argent aux partenaires russes de Gazprombank qui sont propriétaires de 40% de l'entreprise mixte et en 2015 ont présenté une plainte concernant ces délits à PDVSA.

Dans cette plainte, on donnait des exemples de la grave situation de vols et de larcins dans les différentes installations de Petrozamora parmi lesquels des vols de connecteurs et d'autres composants électriques dans les champs de Lagunillas Tierra et de Bachaquero Tierra, qui ont provoqué une chute de la production de 3 000 barils par jour, selon ce que rapporte La Tabla.

Cependant, cette action n'a pas été la plus dommageable pour la production de la compagnie. Egalement en 2015, s'est produite une attaque contre la fourniture électrique des stations de flux qui a causé une perte de production de 21 000 barils par jour, selon ce que révèle le site.

Ce média, de plus, a recueilli les conclusions préliminaires de l'enquête du Ministère Public et de la DIDCIM qui note l'existence d'un long processus destiné à réduire la fourniture de gaz dont on a besoin pour extraire le brut. Le but était de « porter préjudice aux relations avec la Russie et de déstabiliser l'économie vénézuélienne grâce à une éventuelle rupture de l'accord avec Moscou. »

Selon cette enquête, « on n'écarte pas la participation d'acteurs de l'opposition à ce sabotage ni que les gérants impliqués aient reçu des offres des Etats-Unis pour blanchir l'argent obtenu en échange d'informations portant préjudice au Gouvernement. »

Dans ce cadre, le Procureur Général Saab a informé que cette affaire sera jugée devant le Tribunal Suprême de Justice à Caracas, ce qui donne de l'importance à la lutte contre la corruption à PDVSA dans un contexte de sanctions contre le pays. L'entreprise pétrolière d'Etat est la principale source de revenus. A cause de cela, elle blinde les accords avec ses partenaires étrangers, vitaux pour la construction d'alliances stratégiques qui permettent au Venezuela d'affronter le blocus géopolitique imposé par les grandes corporations.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/09/07/venezuela-perjudicar-las-relaciones-con-rusia-era-el-objetivo-del-sabotaje-contra-pdvsa/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/09/venezuela-le-sabotage-a-pdvsa-avait-pour-but-de-porter-prejudice-aux-relations-avec-la-russie.html