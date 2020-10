Bolivie : La présidente de fait félicite Luis Arce pour sa victoire aux élections

La présidente de fait de la Bolivie, Jeanine Áñez, a félicité le candidat du Mouvement Vers le Socialisme (MAS), Luis Arce, pour sa victoire aux élections générales avec plus de 50% des voix.

« Nous n’avons pas encore le décompte officiel mais avec les données que nous avons, M. (Luis) Arce et M. (David) Choquehuanca ont gagné les élections. Je félicite les vainqueurs et je leur demande de gouverner en pensant à la Bolivie et à la démocratie, » a écrit Jeanine Añez sur Twitter.

Selon les résultats sortis des urnes, Luis Arce a obtenu 52,4% des voix et a plus de 20 points d’écart avec le candidat qui le suit, l’ex-président néo-libéral Carlos Mesa.

En apprenant les résultats, Luis Arce a affirmé qu’il mettrait en place un Gouvernement d’unité nationale pour reconstruire l’économie.

« Nous avons rétabli la démocratie, nous avons repris espoir. Nous allons gouverner pour tous les Boliviens et nous allons construire un Gouvernement d’unité nationale, » a-t-il déclaré à la presse du siège de campagne de son parti politique.

Entouré de dirigeants du MAS et de dirigeants de plusieurs organisations syndicales, de paysans et d’Indigènes, Arce a remercié le peuple bolivien et la communauté internationale pour leur soutien aux élections par lesquelles la Bolivie sort d’une transition de presque 1 an après la crise qui a suivi les élections de 2019.

