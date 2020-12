Bolivie : Evo Morales prévient qu'un coup d'Etat est toujours possible

Cochabamba, 26 déc (ABI).- Le dirigeant du Mouvement Vers le Socialisme (MAS), Evo Morales, a prévenu que le risque d'un coup d’État existe toujours dans la situation politique de la Bolivie et, par conséquent, a demandé aux organisations sociales de protéger le gouvernement du président Luis Arce et du vice-président David Choquehuanca.

En novembre 2019, Morales s'est vu obligé de démissionner de la présidence après une violente mobilisation orgnaisée par la droite bolivienne et soutenue par le haut commandement des forces armées et de la police. C'est pourquoi il a dénoncé un coup d'Etat devant la communauté internationale.

« Le risque de coup d'Etat est toujours réel, c'est uen lutte idéologique, deprogramme, c'est une lutte culturelle, sociale, communale et évidemment, une lutte électorale, » a-t-il déclaré lors du congrès des organisations sociales du Tropique de Cochabamba.

Lors de cette rencontre, le MAS et les 6 fédérations du Tropique de Cochabamba ont fait un bilan organique et politique de l'année qui s'achève et ont fixé les objectifs pour 2021.

« La façon dont nous allons protéger Lucho président et David vice-président doit être un autre débat, » a dit Morales.

Le binôme Arce - Choquehuanca a gagné les élections du 18 octobre avec 55,1% des voix et a confirmé l'autorité politique du MAS face aux partis de la droite bolivienne.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

source en espagnol :

https://www.redbolivia.net/politica/morales-advierte-que-el-peligro-de-un-golpe-sigue-vigente-pide-cuidar-a-arce-y-choquehuanca/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/12/bolivie-evo-morales-previent-qu-un-coup-d-etat-est-toujours-possible.html