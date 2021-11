Bolivie : Un référendum sur le fédéralisme ?

Samedi, Camacho a déclaré que "la solution est d'opter pour le fédéralisme, ce dont nous rêvons parce que le pays le veut".

L'ancien président et dirigeant du Mouvement Vers le Socialisme (MAS), Evo Morales, a proposé ce dimanche de débattre, même en Assemblée constituante, et d'aller vers un référendum sur le fédéralisme en Bolivie, après que le gouverneur de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ait de nouveau parlé de cette demande pendant la grève illimitée.

"Il doit y avoir un débat sincère, qui sait, il faut faire un référendum national sur le fédéralisme, ça, c’est démocratique et non essayer de l'imposer par la violence, avec des blocages ou des personnes payées pendant des grèves, ce qu'ils font, pour la plupart, à Santa Cruz", a déclaré Morales dans son émission dominicale diffusée par la radio Kawsachun Coca.

L'ancien président a ajouté qu'il fallait débattre pour connaître les différentes opinions, bien qu'il ne soit pas favorable à ce système d'organisation. Mais "pourquoi ne pas le soumettre à un référendum et que le peuple dise s'il est viable pour (la Bolivie)", a-t-il déclaré.

En outre, « Qu’une Assemblée constituante serait agréable pour débattre de la question du fédéralisme, avec des délégués ou des députés constituants élus par le vote du peuple, (...) débattons, qu'il y ait un débat ouvert (...) Je propose, en tant que chef du MAS que nous allions à une Assemblée constituante, pourquoi pas, et que nous y débattions démocratiquement pour savoir si le fédéralisme nous convient ou non. »

Cependant, il a également estimé que derrière cette demande, il y a d'autres intérêts et que la demande de fédéralisme n’est utilisée que comme prétexte de "séparatisme".

Samedi, Camacho, après avoir participé au soi-disant "tractorazo" dans le Nord intégré de Santa Cruz, a déclaré que "la solution est d’aller vers le fédéralisme, ce dont nous rêvons parce que le pays le veut".

« Ce n’est pas seulement Santa Cruz qui le veut, Potosí le veut, Cochabamba le veut, tous les départements le veulent et le fédéralisme n'est pas une division, c'est l’unité. Celui qui parle de division, c’est parce qu'il ignore ce que fait le fédéralisme, la base démocratique d'un État fédéral renforce le système d'un pays et c'est pourquoi les pays qui ont le fédéralisme ont des bases solides en liberté et en démocratie et c’est pourquoi nous allons continuer la lutte, » a ajouté le gouverneur.

La Constitution politique de l'État, approuvée par l'Assemblée constituante 2006-2008 et promulguée après un référendum en 2009, établit un régime plurinational avec l’autonomie pour les départements, les municipalités et les régions, et met l'accent sur l'autodétermination des peuples indigènes paysans.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol:

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/14/bolivia-evo-morales-plantea-debatir-e-ir-a-un-referendo-sobre-el-federalismo-en-el-pais/

