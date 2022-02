Colombie : Premier forum contre la « menace communiste »

Par Guido Vassallo

L’extrême droit espagnole a débarqué ce week-end à Bogotá. Avec en toile de fond les élections présidentielles de mai en Colombie et face à la possibilité latente d’une victoire de Gustavo Pétro, la version régionale du « forum de Madrid » organisé par Vox, a convoqué les « dirigeants politiques et sociaux de toute la région pour faire face aux menaces des alliés des régimes de Cuba, du Venezuela, du Nicaragua est au narco communisme. »

Dans le luxueux hôtel Radisson, situé dans le centre d’affaires de la capitale colombienne, ont défilé des personnages comme :

Francisco Tudela, ex-vice-président de Perú sous le régime d’Alberto Fujimori; Ernesto Araújo, ex-ministro des Affaires Etrangères de Jair Bolsonaro au Brésil qui nie le changement climatique et le coronavirus; Carlos Sánchez Berzaín, ex-ministre de la Présidence, de l’Intérieur et de la Défense de Bolivie sous le sombre gouvernement de Gonzalo Sánchez de Lozada; et Álvaro Uribe, ex-président de la Colombia. Le député ultralibéral Javier Milei n’a pas pu être de la partie à c ause de “changements d’horaires ” imprévus.

L’organisation de ce forum coïncide avec les bons résultats obtenus par Vox en Castille et dans le Léon où il est passé de un à 13 sièges. « L’extrême droite cherche à construire un récit avec un enracinement et un soutien international. Elle cherche des élites qui partagent ses positions anti communistes, anti diversité ou contre l’égalité de genre . Bien qu’elle ait une base nataliste, elle trouve un Amérique Latine un écho dans le secteur ultraconservateur ou chez les élites qui craignent l’arrivée au pouvoir de groupes jusqu’à présent sous représentés comme les indigènes ou les minorités», a déclaré Erika Rodriguès Pinzon, docteur en relations internationales et chercheuse associée de l’institut Complutense d’études internationales.

Les principales épées de l’extrême droite régional

Abascal, en qualité de président de la fondation Dicenzo, un groupe de réflexion de Vox, a souhaité la bienvenue au conclave avec un message enregistré dans lequel il déclarait que « la situation que traversent les nations qui composent l’Ibérosphère est très préoccupante. » Le dirigeant de Vox a ajouté que « nos pays et nos sociétés affrontent une attaque frontale du forum de Sao Paulo et du groupe de Puébla qui, à travers leurs organisations, leurs partis et leurs candidats pantins cherchent à subvertir nos démocraties en les conduisant vers des projets totalitaires.

Précisément, le groupe de Puébla avait remis en question l’alliance entre l’ancien président de la Colombie, Andrés Pastrana, et Vox. L’organisme qui regroupe des partis et des Gouvernements progressistes d’Amérique latine s’est demandé : « sont-ils tellement préoccupés par l’éventuelle victoire du progressisme et l’avancée de Pétro pour qu’ils désignent un porte parole aussi discrédité en Colombie à cause de ses propositions fascistes ? » Pastrana soutient la candidature du sénateur David Barguil du parti conservateur et envisage les élections colombiennes comme un moment-clé pour la région pour l’équilibre des forces entre la droite et la gauche.

L’ancien vice-président péruvien Francisco Tudela qui a occupé cette charge pendant la troisième présidence d’Alberto Fujimori a également assisté à cette rencontre. Il a affirmé qu’on vit « une nouvelle guerre froide mondiale dont la manifestation libéro-américaine est le forum de Sao Paulo qui représente un énorme risque pour la société. » Tudela est connu pour être l’un de ceux qui ont été à l’origine de la loi d’amnistie générale qui a sorti de prison tout le personnel militaire et policier condamné pour enlèvements et crimes contre des groupes de gauche depuis 1980.

Pour sa part, Ernesto Araujo, le ministre le plus négationnistes de Bolsonaro, a envoyé un message enregistré comme le député fils du président du Brésil, Eduardo Bolsonaro. Araujo qui, en tant que chancelier, s’est aligné sur le Gouvernement de l’ancien président des États-Unis Donald Trump et a cherché à prendre ses distances avec la Chine, le plus important partenaire commercial du Brésil, a dit que Bolsonaro, par son récent voyage en Russie, montre qu’il « est tranquille », à propos du « projet euro-asiatique russo-chinois, » qu’il a qualifié « d’antidémocratique. »

