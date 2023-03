Colombie: Cuba accueillera le troisième cycle de pourparlers de paix avec l'ELN

La Havane, 9 mars, (RHC)- Le Haut-commissariat pour la paix en Colombie a annoncé à Mexico l’acceptation par Cuba d’accueillir le prochain cycle de négociations entre le gouvernement colombien et l’Armée de Libération Nationale, ELN, organisation de guérilla.

"Les délégations de paix du gouvernement colombien et de l'ELN sont profondément reconnaissantes au gouvernement cubain et à son peuple pour la volonté inconditionnelle et le soutien fondamental qu'ils apportent depuis plus de quatre décennies aux efforts de consolidation de la paix en Colombie", indique un communiqué rendu public dans la capitale mexicaine.

Le texte souligne que l'engagement permanent et neutre de Cuba en faveur de la réconciliation des Colombiens démontre, contrairement à toute affirmation qui le mettrait en doute, que Cuba est un phare d'espoir et de paix pour le reste du continent.

"Son peuple et son gouvernement ont payé le prix fort pour cet engagement : Cuba a été injustement inscrite sur la liste des pays soutenant le terrorisme, précisément parce qu'elle a respecté ce qui avait été convenu au début du processus de paix qui nous amène ici aujourd'hui", ajoute le communiqué signé par les deux équipes négociatrices.

A La Havane, le président Miguel Díaz-Canel a estimé que c'était un honneur pour Cuba d'organiser un nouveau cycle de négociations de paix dans cette capitale et de contribuer ainsi à l'instauration de la paix en Colombie.

Source : Prensa Latina

