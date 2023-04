Venezuela: Petro demande à Biden de lever les mesures coercitives contre le Venezuela

Les mesures contre le Venezuela ont été durcies sous l'administration de Donald Trump (2017-2021) avec des restrictions économiques contre plusieurs responsables vénézuéliens.

Le président de la Colombie, Gustavo Petro a demandé à son homologue des Etats-Unis, Joe Biden, de lever les sanctions imposées au Venezuela, selon ce qu’il a fait savoir à la presse après sa rencontre avec le dirigeant étasunien à la Maison Blanche.

« Une stratégie a été mise sur la table: faire d'abord des élections et ensuite de lever les sanctions. Ou peu à peu, dans la mesure où un calendrier électoral est respecté, ces sanctions seraient également levées", a déclaré Petro.

Plus précisément, le dirigeant colombien a proposé un processus à "deux rails", qui avancent en parallèle. L'un serait celui de la levée des mesures unilatérales et l'autre un calendrier pour qu'il y ait des élections avec des garanties au Venezuela et le retour de cet État dans le système interaméricain des droits de l'homme.

Le président latino-américain a assuré que l'idée est que ceux-ci soient communiqués parallèlement et avancent jusqu'à un point où le peuple vénézuélien pourra « décider librement, sans pressions et sans sanctions, de son propre destin ».

Le sommet de Bogota va relancer la lutte contre les sanctions contre le Venezuela

D'autre part, la Colombie accueillera également mardi prochain une conférence internationale sur le pays bolivarien dans laquelle les sanctions ainsi que la recherche de moyens de relancer le dialogue entre le chavisme et l’opposition qui stagne depuis novembre feront partie intégrante de l’ordre du jour.

À ce sujet, le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a exprimé son soutien au sommet de Bogota organisé par son homologue, un sommet qui permettra de réactiver la lutte pour la levée définitive des mesures coercitives unilatérales imposées au pays.

Lors du premier programme de "Con Maduro +", le chef de l'État a souligné qu’on cherche un dialogue en paix pour tourner la page "de cette période tortueuse de persécution économique" contre le Venezuela.

L'exécutif a déclaré qu'il y a de grandes attentes concernant cet événement et qu'ils seront très attentifs "à tous les événements, à leur développement, à leurs propositions, à leurs conclusions".

