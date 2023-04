Médias: « Prensa Latina a survécu »

La Havane, 14 avril (Prensa Latina) "Prensa Latina a survécu", c'est l'une des conclusions de l'historienne des Etats-Unis Renata Keller dans sa recherche sur le rôle de ce média et les agressions qu'elle a subies de la part des États-Unis et ses alliés.

L'agence a reçu l'article « The Revolution Will Be Teletyped : Cuba's Prensa Latina News Agency and the Cold War Contest over Information » (La révolution sera télétypée : l'agence de presse cubaine Prensa Latina et la guerre froide pour l'information), accompagné de l'aimable autorisation de l'auteur. Elle y retrace l'historique et la création de cette institution journalistique en mettant l'accent sur l'intérêt que les États-Unis ont porté à sa disparition.

La recherche s'est appuyée sur une vaste bibliographie comprenant des documents officiels du gouvernement de son pays, notamment de la Central Intelligence Agency (CIA) et du département d'État, des déclarations de fonctionnaires, d'hommes politiques et de personnalités, des analyses d'experts des deux nations, des événements, des attentats, des actions en justice, des livres et des interviews.

« Prensa Latina a survécu, s'est développée et a même prospéré; d'une certaine manière, la survie seule pourrait être considérée comme une victoire, tout en faisant preuve de résilience face à de nombreuses attaques », qualifiées d'"impressionnantes et sans précédent" par l’historienne.

Elle a mis en valeur le rôle du fil de presse dans la promotion de la révolution cubaine et dans la lutte contre l'isolement des États-Unis, en affirmant : "Ses fondateurs espéraient créer une source alternative de nouvelles et d'informations pour Cuba, l'Amérique latine et le reste du monde, et ils y sont parvenus.

L'enquête a révélé des documents attestant de la préoccupation et de l'action du gouvernement nord-américain à l'égard du rôle de Prensa Latina, alors que les services de renseignement se sont attachés à espionner le fonctionnement de ses bureaux à l'étranger pour tenter de bloquer l'efficacité avérée du rôle de l’agence.

"La couverture de l'actualité latino-américaine par Prensa Latina est bien meilleure que celle de n'importe quel autre service et le matériel rapporté est généralement objectif et factuel. Les informations propagées ne sont pas ouvertement propagandistes par nature et ne reflètent pas la ligne communiste habituelle", a avéré (sic!) la CIA.

Mais la préoccupation du service de renseignement, citée dans l'enquête, est que, sans être tacite, le matériel a un parti pris contre la politique nord-américaine dans la sélection de ce qui est diffusé et rapporte les "activités communistes" comme des nouvelles de routine, tout en ignorant les nouvelles contraires à cette idéologie ou à la révolution cubaine.

L'enquête de Keller met en évidence des accusations portées par les États-Unis et leurs alliés en Amérique latine à l'encontre des journalistes, accusés de mener des activités en dehors de leur profession, par exemple, le fait de servir de canal de communication entre les gouvernements, lorsque Washington a encouragé et obtenu la rupture massive des relations avec Cuba, à l'exception du Mexique.

Le Nord a également spéculé sur la participation de Prensa Latina à des activités de renseignement, comme en témoignent les câbles de la CIA et les déclarations présumées de déserteurs, rumeurs que l'auteur oppose à l'accusation selon laquelle l'espionnage des Etats-Unis utilise les médias et les journalistes en vue d’un travail similaire.

Afin de présenter objectivement ce que l'on sait de Prensa Latina sur le sujet, l'historienne s'est tourné vers des publications telles que l'alerte à Cuba du journaliste argentin Rodolfo Walsh (1927-1977), l'un des fondateurs de l'Agence, sur l'invasion mercenaire de Playa Girón (Baie des Cochons) en 1961.

« L'arme de propagande cubaine la plus efficace - et, du point de vue des États-Unis, la plus dangereuse - est sans doute Prensa Latina ».

L'autre rapport de la CIA sur la politique étrangère cubaine fournissant des données précises sur l'efficacité des médias afin de rompre l'isolement diplomatique et informationnel de l'île, cite la chercheuse

L'article décrit en surplus l'agence latino-américaine comme un précurseur du mouvement post-colonial des années 1970 visant à remodeler le flux international d'informations dans ce qu'il est convenu d'appeler le tiers-monde ; « son histoire met en lumière les obstacles auxquels ces pays sont confrontés lorsqu'il faut modifier des modes de production de contenu journalistique bien ancrés dans les mentalités.

Keller est professeur associé à l'université du Nevada, à Reno, et a obtenu en 2012 un doctorat en sciences historiques de l'université du Texas, à Austin. Elle étudie les relations des États-Unis avec Cuba et le Mexique.

En 2015 elle a publié "Mexico's Cold War: Cuba, the United States, and the Legacy of the Mexican Revolution" (La Guerre Froide du Mexique: Cuba, les Etats-Unis et l’héritage de la Révolution mexicaine), alors que « Nuclear Reactions : The Cuban Missile Crisis and Cold War in Latin America » (Réactions nucléaires : La Crise cubaine des Missiles et la Guerre Froide en Amérique Latine) est à paraître.

