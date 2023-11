Culture: Foire du livre autochtone

Par Marcelo Valko



De temps en temps, la vie nous donne des moments forts comme cela s'est produit le dimanche 5 novembre à l'occasion de la première foire du livre autochtone organisée par la Bibliothèque nationale. C'est là que s'est approché Virginio Buenaventura qui en 1946 avait cinq ans quand sa mère a fait don d'une mule au Malon de la Paix et avec une émotion sincère, il m'a détaillé les caractéristiques de cet animal alors qu'il n'arrêtait pas de consulter la liste des participants de ce geste qui se trouve dans l'annexe de ma recherche "Les Indiens invisibles du Malon de la Paix".



Don Virginio et sa fille se sont approchés de la présentation de "Diarios del Malón de la Paz » qui a édité la BN où apparaissent les journaux de voyage du kolla Hermógenes Cayo et du lieutenant Bertonasco qui a accompagné le trajet de deux mille kilomètres de la Puna à Buenos Aires pour demander à Perón la restitution de ses terres usurpées par

les latifundistes.

Le texte comporte une sélection abondante d'images et l'étude préalable que j'ai réalisée pour ce premier tome en introduisant ce merveilleux geste du peuple kolla.



Lors de la présentation, c'était un plaisir d'être accompagné de Delicia Atanasio et de Desiderio Olmos, membres du 3ème Malón de la Paz et aussi par Guillermo David, directeur de la culture de la BN gestionnaire de la collection qui a pour mission de revendiquer la mémoire et le présent indigène de notre Argentine et de l'Amérique tout comme le soulignent ses membres Diego Antico, Emiliano Ruiz Díaz et Carina Carriqueo.

Les « Journaux... » sont le premier texte publié par le Centre d'études des peuples autochtones de la BN qui a fait un travail plus qu'intéressant comme le prouve le travail d'édition minutieux du livre qui commence la collection.



La foire comptait des dizaines de stands de différents éditeurs et le plus important, c'est qu'un grand public intéressé par une problématique s'est approché, ce qui indique sans aucun doute un changement de paradigme. Il y a des années, un tel intérêt était impensable. Aujourd'hui, il existe des chercheurs, des textes, des documentaires et même des œuvres de théâtre qui mettent l'accent sur la dénonciation des outrages et sur une recherche claire de justice. Une justice qui prend du retard, qui regarde de l'autre côté ou mise en mot par le malonneur Hermogène Caius : « s'il n'y a pas de justice qu'il n'y ait pas

lois..." 70 ans plus tard, l'histoire qui se répète.

Et c'est pour cette raison

que sont à Buenos Aires depuis près de quatre mois les membres du 3ème Malon de la Paix demandant justice et la fin des usurpations, de l'extractivisme polluant de l'eau et des sols et de réforme de la constitution provinciale que le gouverneur Gerardo Morales a réalisée sur demande des méga-mineurs. Les peuples ont en mémoire une arme formidable. ET c'est pourquoi le pouvoir panique et élabore ainsi une histoire officielle en accord avec son présent pour que tout reste identique à l'avenir. Au-delà des contretemps et même des trahisons, on assiste à un changement de paradigme, comme le dit don Virginio, originaire de Santa Cruz, un endroit de Salta près de Jujuy qui, avec émotion,

m'a parlé de la fierté que sa famille ressent encore d'avoir livré cette mule en 1946 pour un voyage à la recherche d'un présent de justice. Nous sommes persuadés que c'est lent, mais que ça vient…

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

