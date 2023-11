Venezuela : Exxon Mobil a donné 18 000 000 au Guyana pour faire pression sur l’ONU

par Leopoldo Puchi

–Le Tribunal Suprême de Justice a décidé que les actes nationaux ou étrangers qui ne reconnaissent pas le référendum n'auront « aucune validité ni efficacité juridique », rapporte EFE.

–Un rapport de Forbes indique qu'actuellement, le conflit entre le Venezuela et le Guyana « est indéniablement lié à la découverte de vastes réserves de pétrole. »

–Depuis 2015, les entreprises pétrolières ont découvert dans l’Esequibo 46 champs de pétrole avec un potentiel de 11 000 000 000 de barils.

–Dans ce cadre, Exxon Mobil a donné un « bon » de 18 000 000 de $ au Guyana pour des avocats et pour faire pression à l'ONU sur le conflit avec le Venezuela.

–« Le seul objectif et la seule nécessité de ce « bon » était qu'il serait destiné aux efforts diplomatiques et légaux du Guyana pour déchaîner, derrière lui, l'ombre obscure des continuelles et croissantes menaces du Venezuela. »

- Cette information a été révélée par l'ancien ministre des ressources naturelles du Guyana, Raphaël Trotman, dans son livre « Du destin à la prospérité. »

–Selon Trotman, l'objectif de l'argent du bon était « de renforcer les relations » avec les compagnies pétrolières et « de faire pression sur les Nations unies pour mettre fin à ce problème de la revendication du Venezuela. ».

- En 2017, secrétaire de l’ONU, Ban KI-Moon, avait fixé un délai pour que l'affaire soit présenté à la Cour Internationale de Justice.

–Trotman indique dans son livre que la décision concernant les 18 000 000 de dollars. « a été très coûteuse et risquée mais finalement, ça a été la bonne décision. »

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.eluniversal.com/politica/168894/dia-a-dia

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/11/venezuela-exxon-mobil-a-donne-18-000-000-au-guyana-pour-faire-pression-sur-l-onu.html