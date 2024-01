Venezuela : 4 conspirations déjouées en 2023.

Le président du Venezuela, Nicolas Maduro a révélé lundi, lors de son message annuel, le démantèlement, en 2023, de 4 conspirations putschistes dont on n’avait pas parlé jusqu'à présent. «Tout le travail de renseignement et d'enquête a été effectué, et nous avons démantelé en mai, en août, en novembre et en décembre un total de 4 conspirations avec des composantes étrangères, planifiées depuis Miami et la Colombie. »

Il a signalé qu'il avait déjà informé le Gouvernement colombien que la base de la CIA (agence centrale de renseignements des États-Unis) en Colombie, établie sous les Gouvernements de Juan Manuel Santos et d'Ivan Duque, « continue à agir secrètement et dans l'impunité en conspirant contre le Venezuela. »

Il a également accusé la DEA ( agence antidrogue des États-Unis) de continuer à agir depuis la Colombie avec les groupes de trafic de drogue, « en conspirant contre le Venezuela. » Il a indiqué que cette conspiration réunit l'axe Miami–Colombie et a son épicentre sur la frontière entre le Venezuela et la Colombie.

Il a dénoncé que le fait que l'objectif de ces quatre conspirations était d'assassiner le président Nicolas Maduro, le ministre de la défense vénézuélien, Vladimir Padrino Lopez et d'importants dirigeants politiques et militaires du Venezuela et de créer un chaos et des troubles dans le pays pour briser le processus de paix. L'objectif de l'une d'entre elle était d'attaquer une unité militaire à San Christobal, le 1er janvier 2024 dans la matinée, avec des mercenaires traîtres amenés de Miami, du Pérou et de la Colombie, avec quelques rares officier récupérés en 2020–2021.

« Tout sont en prison, condamnés, ont avoué ! Tous ont admis leur trahison, tous ont admis leurs crimes ! » a signalé Maduro. Il a indiqué qu'il est en train de remettre les preuves, les témoignages et les enregistrements au président de l'Assemblée nationale Jorge Rodriguez et que ceux-ci seront connus en temps voulu.

L'un des complots était destiné à l'assassiner, lui et Padrino Lopez en mai 2023 à La Viñeta (siège de la vice présidence). Ce plan a été découvert une semaine après qu’Antonio Ledesma ait déclaré de Madrid qu'il avait des militaires et qu'il allait agir. Le responsable de cette opération était un premier lieutenant récupéré sur la frontière par la DEA et la CIA qui faisait partie d'une « cellule dormante » qui avait été « réactivée » début 2023. Le plan était d'assassiner Maduro lors d'une réunion à La Viñeta.

Maduro a averti : « que Dieu me protège et prenne soin de moi, je vivrai encore des années et des décennies. Mais si vous voulez me faire quelque chose un jour, vous le paierez si cher que vos nom disparaîtront pendant 300 ans de ce pays. Notre peuple saura quoi faire ! Notre force armée saura quoi faire ! Les plans sont prêts, ils seraient activés immédiatement, et vous vous repentiriez pendant 1000 ans! Vous n'aurez pas assez de siècles pour vous repentir, criminels ! Et la longue main de la révolution vous attendra où que vous soyez… je sais ce que je dis ! »

Maduro a signalé également qu'en mai 2023, il s’était assis avec le Gouvernement des États-Unis pour chercher un accord pour la levée des sanctions. « Nous nous sommes assis, il semblait que nous allions parler d'avancées et tout de suite, ils ont tout flanqué par terre. Nous nous sommes arrêtés, et nous sommes partis et je l'ai dit à Jorge Rodriguez : « Ils pensent qu'il va se passer quelque chose au Venezuela. »

En septembre 2023, ils étaient également en conversation avec les États-Unis et à nouveau ceci ont quitté la table tout d'un coup. « Et là, on a découvert une troisième conspiration d'un commandant récupéré en Colombie. En 2021,1 agent dormant au sein de la FANB, » que Maduro avait nommé commandant d'un bataillon à Maracaibo.

« Ils lui ont donné le même ordre : attaque, déclaration coordonnée pour me faire quelque chose à moi pendant un voyage que j'envisageais de faire pour inaugurer certains travaux à Zulia. » Maduro a signalé qu'à ce moment-là, quand il se déplaçait à l'intérieur du pays, la ZODI était au courant de tous ses mouvements. « Mais j'ai une garde d'honneur qui me protège 24 heures sur 24. »

Il a aussi un an dénoncé, le fait qu'une autre des conspiration était destiné à attaquer une caserne à Saint Cristobal le 1er janvier 2024, dans la matinée et assassiné le gouverneur de ta girafe, Freddy Bernal. « C'était cellules dormante », a dit Maduro. « un officier a fait une belle carrière. Je l'avais fait monter, et il avait été nommé commandant de cette unité à San Cristobal qu'ils prétendait attaquer le 1er janvier dans la matinée. Nous lui avons mis la main dessus (nous l'avons arrêté) et il a témoigné. Il a parlé de tous ses complices, de la somme qu'ils avaient touchée et de la date à laquelle ils avaient été réactivés. Ils ont commencé à réactiver tous leurs complices. »

Il a indiqué que tous ces mouvements sont créés par la CIA et la DEA. Il a rappelé que c'est la DEA qui a créé les mouvements de conspiration pour l'assassiner le 4 août 2018 ainsi que l'opération Gédéon en mai 2020. « La DEA gère les fils des principaux groupes de trafiquants de drogue de Colombie et cherche là un financement pour conspirer contre le Venezuela. »

Maduro signale qu'il n'a pas suffisamment d'éléments pour accuser le président des États-Unis Joe Biden d'avoir créé ce plan mais que quelqu'un dans ce pays a donné ces ordres pour essayer de l'assassiner en même temps qu'il y avait des négociations.

