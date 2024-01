Venezuela : La CIA la DEA préparent un coup d'Etat depuis la Colombie

Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a dénoncé jeudi le fait que les États-Unis préparent un coup d'Etat contre lui en collaboration avec l'extrême droite vénézuélienne depuis le territoire colombien.

Selon lui, les bases de l'agence centrale de renseignements (CIA) et de l'administration de contrôle des drogues (DEA) que les États-Unis ont en Colombie, avec « des agents du renseignement de l'armée » de Bogotá, « dirigent, financent et préparent », une série « d'actions violentes, terroristes, putschistes et anticonstitutionnelles contre le Venezuela. »

Mais il a précisé qu'il ne pense pas que son homologue étasunien Joe Biden, « soit impliqué là-dedans. »

Lors d'une cérémonie officielle avec ses ministres diffusés par Venezolana de Televisión, Maduro a appelé tout le peuple vénézuélien à « la plus grande mobilisation populaire » pour combattre ce qu'il a décrit comme « une conspiration et de l'interventionnisme » dans le pays. De plus, il a félicité la communauté de l'état de Barinas parce qu'elle est sortie dans la rue pour « rejeter fermement les conspiration qui portent atteinte à la tranquillité du Venezuela. »

Le ministère public a révélé mercredi l'arrestation d'un citoyen du nom de Víctor Venegas soupçonné d'être impliqué dans des activités contre la paix du pays. Le ministère public affirme que Venegas faisait partie d'un groupe qui cherchait à transformer l'état occidental en épicentre d'actions violentes.

Sur la défensive

Lors de la cérémonie de jeudi, Maduro a annoncé l'activation du « plan furie bolivarienne » sur le territoire, pour défendre le pays de « toute tentative terroriste, quelque soit le jour, quelle que soit l'aube, quelle que soit la manière dont elle se présente. »

« Je n'ai aucun doute sur le fait que les alternatives terroristes surprenantes qu'ils pourraient organiser provoqueraient un puissant mouvement populaire et radicaliserait la révolution jusqu'à des niveaux insoupçonnés. Je n'ai aucun doute sur le fait que la réaction du peuple dans l'union civique militaire et policière serait écrasante. Ils seraient pulvérisés du point de vue politique, et cela nous obligerait à radicaliser sur tous les fronts la bataille nationalement et internationalement. Mais nous, nous voulons la paix éternelle, » a déclaré le président.

De même, Nicolas Maduro a fait savoir qu'il a ordonné au ministre de la défense, Vladimir Padrino Lopez et au commandant stratégique opérationnel de la force armée nationale bolivarienne (FANB), Domingo Hernández Lárez, de rester en alerte permanente. « L'ordre est donné. Vigilance la plus extrême, la plus extrême union et être préparé à toute agression, interne ou externe. »

De plus, le chef de l'État a soutenu que cette année, le pouvoir électoral convoquerait des élections présidentielles. « Avec ou sans conspiration, le Venezuela ira aux élections présidentielles et le peuple aura une nouvelle victoire jusqu'en 2030, » a-t-il affirmé.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2024/01/19/venezuela-maduro-afirma-que-la-cia-y-la-dea-preparan-acciones-golpistas-contra-desde-colombia/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/01/venezuela-la-cia-la-dea-preparent-un-coup-d-etat-depuis-la-colombie.html