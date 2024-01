Venezuela : Les annonces de Maduro lors de sa reddition de compte pour l'année 2023

Le président Nicolas Maduro a présenté ce lundi 15 janvier devant l'Assemblée nationale son message annuel à la Nation : la reddition de compte de la gestion du Gouvernement en 2023. Durant ce bilan dans lequel il a exposé les difficultés par lesquelles le pays est passé à cause du blocus qui est toujours en vigueur et sa reconnaissance envers tout le pays pour avoir résisté aux obstacles des sanctions, il a fait d'importantes annonces en matière économique et sociale :

Création de la Grande Mission Egalité et Justice Sociale, une action urgente destinée à s'occuper de la situation de guerre économique en vue d'une « politique permanente en faveur de la prospérité progressive et partagée. »

–La Grande Mission Venezuela Jeune, destinée à améliorer les conditions économiques de l'un des secteurs les plus affectés par le blocus économique. « Nous voulons voir nos jeunes avancer et triompher dans leur pays, en soutenant leur talent et en leur apportant des conditions optimales pour le développement intégral de ceux qui résistent de l'intérieur, », a-t-il dit.

–A partir du 1er février, les Vénézuéliens auront revenu minimum en bolivars équivalent à 100 $ indexés. Pour cela, il propose la loi organique de revenus minimum intégrale des travailleurs en temps de guerre économique qui servira à actualiser chaque mois le revenu, selon le taux officiel de la Banque Centrale du Venezuela.

–Il a rappelé que le lancement de ces mesures destinées à protéger les Vénézuéliens a été possible grâce aux 12 objectifs atteints en 2023, une année caractérisée par l'effet des sanctions des États-Unis mais aussi par la détermination du pays a chercher une issue aux difficultés avec courage, sans l'aide de personne et dans l'unité nationale.

Enfin, pour le début de cette année, il a proposé cette transformation dont le Venezuela a besoin pour devenir une puissance. Les 7 objectifs qui gardent une cohérence absolue avec le processus historique vénézuélien et sa réalité actuelle sont les suivants : transformation économique, totale indépendance, renforcement de la paix, de la sécurité et de l'intégrité du territoire, rénovation du modèle de protection sociale (missions et grandes missions), transformation politique (démocratie directe), transformation écologique dans le cadre de la crise climatique mondiale et transformation géopolitique qui projette l'insertion et l'autorité du Venezuela dans la nouvelle configuration des relations internationales.

