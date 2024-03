Venezuela: Ingérence du Commandement Sud dans le conflit avec le Guyana

La Havane, 16 mars (RHC)- Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Yvan Gil, a dénoncé l'ingérence du Commandement Sud des États-Unis dans le différend frontalier sur l’Essequibo.

"Voilà, la cheffe (sic!) du Commandement Sud des États-Unis, Laura Richardson, s'autoproclame cheffe (sic!) politique de la droite vénézuélienne et commandant des noms de famille qui la servent, soutenant ExxonMobil contre le Venezuela et menaçant une fois de plus la paix et la stabilité de notre région", a écrit le chef de la diplomatie vénézuélienne dans son compte sur X.

Pour sa part, le ministre vénézuélien de la Défense, Vladimir Padrino a dénoncé sur le même réseau social l’intention du Commandement Sud de continuer à mener des "exercices militaires" sur le territoire en litige entre le Venezuela et le Guyana.

Le Commandement Sud des Etats-Unis s’immiscent (sic!) de manière irresponsable dans un conflit où seuls le Venezuela et le Guyana sont parties prenantes, sous l'égide de l'accord de Genève et de l'engagement pris dans les accords d'Argyle de ne pas impliquer de puissances étrangères", a souligné le ministre vénézuélien de la Défense.

Il a ajouté que les Etats-Unis "agissent toujours avec leur faux masque de démocratie, tant applaudi par l'extrême droite vénézuélienne flatteuse, et légitiment ainsi leur interventionnisme en Amérique latine et dans les Caraïbes, en attaquant la paix de la région, comme ils l'ont toujours fait ».

Source : TeleSur

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/349872-yvan-gil-rejette-lingerence-du-commandement-sud-dans-les-affaires-interieures-du-venezuela