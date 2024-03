Venezuela : Les États-Unis seraient impliqués dans les plans d'assassinat de Nicolas Maduro

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine–Bolivar infos

Le ministre des relations extérieures, du Venezuela, Yván Gil, a dénoncé mardi les liens supposés de secteurs du Gouvernement des États-Unis (USA) avec la défense de ceux qui sont impliqués dans les plans d'assassinat du président du pays Nicolas Maduro.

Sur son compte sur les réseaux sociaux, le chancelier vénézuélien a montré un message du porte-parole nord-américain Brian Nichols, sous secrétaire du département d'État des États-Unis pour les affaires de l'hémisphère occidental, dans lequel il défend ouvertement des dirigeants et des représentants de l'opposition politique impliqués par la justice du Venezuela dans des actes de terrorisme et de graves délits.

Dans son message, le fonctionnaire étasunien plaide pour la libération du citoyen Émill Brandt, de Rocío San Miguel et d'autres individus objets d'une enquête de la justice vénézuélienne en affirmant que toute leurs publications sur les réseaux sociaux, il les a rédigées lui-même, de sa propre main.

Le chancelier, Yvan Gil a prévenu que les commentaires du haut fonctionnaires du Gouvernement des États-Unis sont une révélation des mauvaises intentions de Washington et mettent à nu son implication dans le plan pour assassiner le président vénézuélien.

« La défense obstinée et honteuse de personnes qui ont cherché à créer le chaos, la destruction et la mort au Venezuela a choqué la dignité de notre peuple qui a vaincu toute conspiration dignement et courageusement. L'empire, et ses laquais qui ont de grands noms n'ont rien pu et ne pourront rien. Nous, nous vaincrons ! » a ajouté Yván Gil en réponse à l'ingérence du fonctionnaire des États-Unis.

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/canciller-venezuela-denuncia-vinculacion-eeuu-planes-magnicidas-20240312-0040.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/03/venezuela-les-etats-unis-seraient-impliques-dans-les-plans-d-assassinat-de-nicolas-maduro.html