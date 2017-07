Communiqué de Solidarité Bolivarienne sur les menaces de Trump et l'ingérence de l'Union Européenne

Suite à la consulation interne de la MUD dont les résultats ont été effrontément truqués et qui n'avait de toute façon aucune valeur juridique puisqu'elle n'a pas été organisée par le Conseil National Electoral et n'a respecté aucune des démarches exigées par l'orgnaisation d'élections, Donald Trump a proféré de nouvelles menaces contre le Venezuela.

Ces menaces portent gravement atteinte à la souveraineté du pays puisqu'elles sont subordonnées à l'annulation par le Président Nicolas Maduro de la mise en place de l'Assemblée Nationale Constituante.

Le même jour, l'Union Européenne a également fait la même demande au Président de la République Bolivarienne du Venezuela, montrant une nouvelle fois son alignement sur la politique des Etats-Unis.

Solidarité Bolivarienne condamne fermement ces manifestations d'ingérence et affirme une nouvelle fois son soutien et sa solidarité au Président de la République Bolivarienne du Venezuela et à son Gouvernement légitimement et démocratiquement élus, au peuple vénézuélien et à l'Assemblée Nationale Constituante qui rédigera une nouvelle Constitution conforme aux désirs et aux besoins du peuple vénézuélien.

Solidarité Bolivarienne condamne tout aussi fermement les prétentions de la MUD de former un « Gouvernement parallèle » totalement illégal puisqu'aucun de ses membres n'aura été élu par le peuple. Une telle action en saurait être qualifiée que de coup d'Etat et devrait être condamnée par l'ensemble de la communauté internationale s'il restait un peu de dignité dans ce monde.

Solidarité Bolivarienne condamne également l'attitude des médias qui ont donné une large répercution à la consultation illégale de l'opposition vénézulienne et n'a accordé aucune couverture à la simulation des élections à l'Assemblée Nationale Constituante à laquelle le peuple vénézuélien a participé en masse le même jour.

Donner des résultats dont chacun sait qu'ils sont faux ne relève pas de l'information mais de la manipulation éhontée. Ce n'est pas ce que nous attendons de nos médias.

Les attaques contre la République Bolivarienne du Venezuela sont de plus en plus graves. Solidarité Bolivarienne appelle la communauté internationale à se mobiliser pour empêcher la réalisation d'un coup d'Etat annoncé contre un Gouvernement démocratique qui a donné le pouvoir au peuple et n'a jamais menacé aucun pays, contrairement à ce qu'affirme le Décret de Barack Obama que Donald Trump a repris à son compte.

Vive la République Bolivarienne du Venezuela !

Vive Nicolas Maduro !

Chavez est vivant, la lutte continue !

Salon-de-Provence, le 19 juillet 2017,

Pour Solidarité Bolivarienne, la présidente,

Françoise Lopez

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/07/communique-de-solidarite-bolivarienne-sur-les-menaces-de-trump-et-l-ingernce-de-l-union-europeenne.html