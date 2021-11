Nicaragua: Maduro félicite Ortega pour sa victoire

Communiqué de Nicolás Maduro:

Le président de la République Bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro Moros, au nom du peuple et du Gouvernement vénézuéliens, adresse une accolade solidaire et ses félicitations au Commandant Président Daniel Ortega, à la Vicepresidente, la camarade Rosario Murillo, pour leur légitime réélection et au digne peuple de la république soeur du

Nicaragua pour l’indiscutable victoire du Front Sandiniste de Libération Nationale (FSLN) aux élections générales de ce dimanche 7 novembre.

Le Nicaragua a confirmé grâce à l’instrument démocratique du vote son indépendance et son autodétermination. Il a affirmé devant le monde sa volonté de continuer à mener en paix un processus politique qui a garanti, pendant ces 10 dernières années, le rétablissement des droits de l’homme fondamentaux qui avaient été retirés par l’imposition du néolibéralisme.

Le peuple de Sandino et de Darío a fait la plus grande démonstration d’amour de la Patrie, de maturité politique et de résistance du peuple face aux pressions titanesques de l’impérialisme qui a tenté, de toutes les façons possibles, de restreindre son droit à choisir librement et sans chantage ses autorités antionales.

La République Bolivarienne du Venezuela con firme son engagement ferme et solidaire pour continuer, avec le Gouvernement sandiniste et grâce à ALBA – TCP, à construire un monde de paix et de justice, un monde dans lequel l’autodétermination et la souveraineté des peuples sont respectées, un monde multicentré et multipolaire, en fait, un nouveau monde qui nous permette de rendre possible le « Rêve Suprême de Bolívar. »

Vive le Nicaragua Sandiniste!

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol:

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/venezuela-felicita-a-nicaragua-por-reeleccion-de-daniel-ortega/

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/11/nicaragua-maduro-felicite-ortega-pour-sa-victoire.html